Ciudad de México. Las autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, en el occidente del estado de Jalisco, a César Daniel, alias El Topo, buscado por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario, informó este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El secretario identificó al detenido como uno de los presuntos líderes de una célula de Los Deltas, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco había obtenido órdenes de detención en su contra por ambos secuestros.

Hombres armados interceptaron a Barrera el 11 de marzo de 2024, después de que el periodista saliera de la emisora donde conducía un noticiero. Tras recuperar la libertad el 13 de marzo, el propio Barrera relató que sus captores lo dejaron en el municipio de Magdalena, donde recibió ayuda de la Guardia Nacional.