Madrid.- La espera ha concluido y tras más de 13 años 'GTA VI' ya es una realidad. Un videojuego que ha traspasado la frontera digital para convertirse en uno de los mayores fenómenos culturales de la década. Con un apartado técnico y una narrativa sin precedentes, crea un mundo digital realista, violento y profundo en el que todo es posible.'GTA VI' (PS5,Xbox Series, 19 nov) no engaña. Su arranque muestra la ambición de un proyecto multimillonario que pretende unir al mejor cine y la mejor novela dramática sobre el lado más decadente de la sociedad estadounidense en la inmersión más descomunal que se haya visto en un videojuego. El nivel de detalle y de vida del mundo que ha creado Rockstar Games para su sexta entrega de GTA es casi enfermizo y todo está preparado para que los jugadores vivan con sus mandos la aventura de amor, sangre y redención de Lucía y Jason , una pareja de criminales en su huida del oscuro universo en el que se encuentran. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un viaje sin frenos en el que Lucía Caminos , primera protagonista femenina de la saga, brilla con luz propia. Una superviviente del caos: implacable, vulnerable, decidida, violenta, luchadora, humana y pragmática. El motor de una historia con un guión impredecible. A nivel narrativo el título huye del humor excesivo de otras entregas para crear un texto más maduro y elaborado que arranca con Lucía a punto de salir de prisión y va desgranando, con uso de flashbacks, la vida de los dos personajes principales. Ambos ansían una vida sencilla pero su pasado implacable no les pondrá las cosas fáciles.

Lucia, el alma de GTA VI

La trama principal se desarrolla a lo largo de 122 misiones repletas de violencia que cada jugador podrá abordar cuándo y cómo quiera, e innumerables misiones secundarias que lo convierten en prácticamente infinito.

No hay nada que no puedas hacer en el mundo virtual que ha creado GTA y una vez concluye la historia, el título solo acaba de empezar. Desde el primer momento los jugadores tienen a su disposición lanchas, coches, armas e incluso una avioneta o un kayak para explorar un mapa gigantesco, según los primeros indicios incluso más extensos que los creados para sus tres últimos juegos juntos (GTA IV,V y Red Dead Redemption 2). En Leónida (inspirado en el estado estadounidense de Florida) todo está lleno de vida que se siente completamente real, hay cabida para recorrer ciudades y sus barrios, visitar panaderías o comprar en tiendas de ropa, recorrer mercadillos, ir a playas de arena blanca, bucear en aguas cristalinas (y peligrosas) en cayos y manglares, robar vehículos e interactuar con todos los personajes que encontramos en el camino. Recorrer el mundo de GTA VI, sentir su vida y ser parte de la comunidad de personajes que lo llenan es algo que solo puede entenderse a los mandos del juego y esa experiencia es, quizás, la más profunda, sorprendente e inmensa vista hasta el momento en el ocio digital.

El salto técnico del juego es también sobresaliente. Todo es fotorrealista y todo está creado con un mimo desmedido. Los vehículos son calcos de los reales y su conducción será diferente dependiendo del modelo, las armas, la comida o los animales se comportan y afectan con un realismo asombroso. El lenguaje es cinematográfico y el diseño sonoro mezcla una banda sonora formada por una selección musical enorme, con 22 emisoras de radio con canciones y artistas que van desde Bad Bunny a Bon Jovi. Un título que ha logrado lo imposible, superar unas expectativas ya de por sí desmedidas. En el portal Metacritics, que genera notas ponderadas de críticas profesionales y de usuarios, alcanza ya un 99 sobre 100, lo que le sitúa en este momento como el mejor videojuego de la historia junto con el título de Nintendo de 1998, 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'.