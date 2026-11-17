Madrid, 17 (EFE).- El 5 de diciembre de 2023, la desarrolladora de videojuegos Rockstar Games publicó el primer tráiler de 'GTA VI', un cóctel de sexo, violencia y drogas cargado de humor negro. En apenas 24 horas, el avance batió varios récords Guinness y actualmente acumula más de 300 millones de visualizaciones. No se trata de un simple videojuego, sino de un fenómeno mundial que ha captado la atención de millones de personas con su inmersión en el lado más turbio de la cultura occidental. Tras 13 años de espera, el próximo 19 de noviembre llegará 'GTA VI' (PS5 y Xbox Series), considerado el videojuego más ambicioso de la historia. Su predecesor, 'GTA V', lanzado en 2013, pulverizó todos los récords al vender alrededor de 225 millones de copias, casi la mitad de los 470 millones de unidades comercializadas por una saga cuyo primer título apareció en 1997.

Según el analista de mercado especializado en videojuegos Newzoo, se espera que esta sexta entrega venda hasta 50 millones de copias durante su primera semana y genere ingresos por 4.500 millones de dólares. La cifra triplicaría el costo estimado de su desarrollo, situado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, lo que lo convertiría en el videojuego más caro de la historia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estas cifras confirman el peso de los videojuegos como una de las industrias culturales más rentables, por encima de la música y el cine. Como referencia, la película más taquillera de la historia, 'Avengers: Endgame' (2019), recaudó cerca de 2.900 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto que ronda los 360 millones. La nueva entrega también presume de un despliegue y gráfico que busca llevar el realismo técnico a otro nivel. Como es habitual en la saga, 'GTA VI' ofrece una mirada sin filtros al lado más sórdido del capitalismo occidental.

La historia gira en torno a dos personajes: Lucía , quien acaba de salir de prisión y se convierte en la primera protagonista femenina de la saga, y Jason , su pareja. Ambos forman una suerte de versión moderna de 'Bonnie & Clyde' y deberán cometer atracos, enfrentarse a distintos grupos criminales y escapar de la policía en la extensa región ficticia de Leónida, inspirada en el estado de Florida. En este universo, todo parece tener una dimensión descomunal. El juego reproduce hasta los detalles más pequeños de la vida cotidiana y expone una sociedad marcada por el narcotráfico, la exclusión social, la corrupción, la violencia, la adicción a las redes sociales y la desigualdad. «Maravillas arquitectónicas aparte, quizás GTA VI sea lo más grande que ha creado la raza humana. Los GTA no crean una cultura específica, sino que resumen la del momento. Lo valioso que tiene es el grado de interacción y la capacidad de inmersión. Por muy parecido que sea al cine, ir más allá lo convierte en inmortal al ser un simulacro de libertad», asegura a EFE el director de cine y aficionado a los videojuegos Nacho Vigalondo. Para Vigalondo, autor de películas como 'Los cronocrímenes', la violencia presente en el juego depende de las decisiones del usuario, mientras que las críticas contra este tipo de producciones son recurrentes. «Los videojuegos se han utilizado habitualmente como una forma de desviar debates urgentes. Les podrán acusar de muchas cosas, pero no de crear asesinos», sostiene.

Una mirada al lado más sórdido de la sociedad

Por su contenido, el videojuego cuenta con una clasificación PEGI 18 en Europa, lo que significa que está destinado exclusivamente a mayores de edad. Entre las actividades que les permite realizar están contratar trabajadoras sexuales, interactuar en clubes para adultos, ejercer violencia contra transeúntes y policías, atracar bancos, robar, agredir, consumir drogas, humillar y acosar a otros personajes. También ofrece la posibilidad de utilizar redes sociales, conducir una amplia variedad de vehículos, practicar deportes e incluso alimentar animales con víctimas de las atrocidades cometidas por los protagonistas. Además de desarrollar una historia principal, el título ofrece libertad a los jugadores para recorrer el universo creado por Rockstar Games y decidir cómo interactuar con sus personajes y escenarios. «No puedes dejar de reconocer su influencia cultural ni su atractivo masivo para todas las generaciones. Si pensamos que ese juego puede ser peligroso por su violencia, es porque su realidad se parece bastante al mundo real», señala a EFE el escritor Juan Gómez-Jurado, autor de la trilogía 'Reina Roja'. El escritor, aficionado a los videojuegos, revela que ya tiene el título descargado para jugarlo desde su lanzamiento, pese a que la entrega anterior no logró engancharlo. «Está muy bien hecho y tiene todo mi respeto, pero no mi corazón. Mantiene un argumento clásico a una escala gigantesca. Es el acontecimiento cultural del año indiscutiblemente porque hay millones de personas esperando», afirma.

Un lanzamiento que paraliza a millones