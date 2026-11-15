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¡Primer vistazo al Traje Nacional de Miss Honduras Universo 2026!

Diseñado por Franklin López, esta pieza se presentará en el National Costume Show de la 75.ª edición de Miss Universe 2026 este sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Video cortesía: Villatoro Producciones.

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