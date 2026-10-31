  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

¿Cómo nació el fenómeno de Thiago Navarro y «Bonito, Bonito»?

Lo que comenzó como una canción viral en TikTok se convirtió en uno de los casos más comentados sobre el uso de la inteligencia artificial en la música.

Últimos Videos