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Gabriela Spanic promueve la detección temprana del cáncer de colon

La actriz utiliza el humor para crear conciencia sobre esta enfermedad. En Estados Unidos, el 10,5 % de los nuevos casos de cáncer colorrectal se presenta en menores de 50 años.

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