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Música Pal Barrio resalta a Milagro Flores en sus colaboraciones musicales: “Es la dura de HN”

Los integrantes de Música Pal Barrio en entrevista con La Prensa desde Barcelona, España, revelaron sus proyectos musicales y que su visión es colaborar con Bad Bunny

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa