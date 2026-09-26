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Lester Cardona reacciona a la captura de La Taflo

El creador de contenido hondureño dedicó palabras en un video a La Taflo, quien fue detenido ayer por un cargo de agresión familiar

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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