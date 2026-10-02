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Poco alimento, lluvia y frío la noche a la intemperie por concierto de BTS en Bogotá

Para las fanáticas de BTS la espera de más de 18 horas, varias de ellas bajo la lluvia, de pie y con poco alimento es el precio de alcanzar el "sueño" de ver en vivo a la banda surcoreana, que abre este viernes en Bogotá su gira por América Latina.

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