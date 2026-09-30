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Max Urso, 45 años de pasión por la música

El guitarrista y productor hondureño nos abre su estudio para repasar los momentos que han marcado su vida

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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