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Becky G considera algo personal defender a los latinos en EE.UU. y al espanglish

La cantante mexicoestadounidense Becky G dijo este miércoles que considera algo "personal" defender a los latinos en Estados Unidos y reivindicarse como una artista que habla espanglish, mezcla de inglés y español, como refleja su nuevo álbum, 'Baraja bendita'.

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