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¡Honduras rumbo a Miss Universo! Luisa Pineda viaja a Puerto Rico

El 21 de noviembre está programada la presentación del desfile de trajes típicos; el 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la final de la competición correspondiente al 75.º aniversario.Siguiente fotogaleria

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