Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó sobre la suspensión temporal del servicio de captura de datos y emisión de pasaportes oficiales y diplomáticos a nivel nacional.
La medida comenzó hoy martes 17 y se extenderá hasta el próximo domingo 22 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el aviso publicado a través de los canales oficiales de la Cancillería hondureña, esta pausa operativa responde a trabajos técnicos de modernización.
Específicamente, la institución señaló que la interrupción se debe a un proceso de migración de datos y actualización tecnológica en la plataforma de emisión de estos documentos de viaje.
Dicha intervención técnica está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), entidad encargada de gestionar y actualizar el sistema correspondiente.
Durante este período de seis días, no se podrán procesar nuevas solicitudes ni realizar registros biométricos vinculados exclusivamente a las categorías oficial y diplomática.
Las autoridades detallaron que la atención al público para este tipo de trámites se normalizará una vez concluidas las labores informáticas: el lunes 23 de noviembre de 2026.
La Cancillería agradece la comprensión de los funcionarios y usuarios afectados por esta medida preventiva, la cual busca mejorar el funcionamiento del sistema de emisión de pasaportes en el país, sostiene la entidad estatal.