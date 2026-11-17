Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó sobre la suspensión temporal del servicio de captura de datos y emisión de pasaportes oficiales y diplomáticos a nivel nacional.

La medida comenzó hoy martes 17 y se extenderá hasta el próximo domingo 22 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso publicado a través de los canales oficiales de la Cancillería hondureña, esta pausa operativa responde a trabajos técnicos de modernización.

Específicamente, la institución señaló que la interrupción se debe a un proceso de migración de datos y actualización tecnológica en la plataforma de emisión de estos documentos de viaje.