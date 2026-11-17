San Pedro Sula, Honduras. Los contribuyentes que deseen ponerse al día con el pago de impuestos y tasas municipales sin pagar intereses, multas ni recargos tienen oportunidad de hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2026, gracias a la prórroga de la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional. El decreto legislativo 226-2026, publicado el 2 de noviembre en el diario oficial La Gaceta, concede una amnistía tributaria municipal hasta el 31 de diciembre de 2026 para el pago de intereses, multas y recargos generados por la mora acumulada durante el presente año en todos los impuestos, tasas y contribuciones municipales, tanto para personas naturales como jurídicas.

Erika Fuentes, directora técnica de Ingresos de la Municipalidad de San Pedro Sula, explicó que el beneficio abarca tasas e impuestos como bienes inmuebles, impuesto personal, servicios públicos e industria, comercio y servicios. También incluye publicidad, mobiliario urbano y contribución por mejoras. La medida permite regularizar los saldos del presente año fiscal sin pagar intereses, multas ni recargos. Fuentes dijo que los contribuyentes pueden realizar sus gestiones en las oficinas municipales de Regulación de Ingresos, ubicadas en el sótano del centro comercial Mall Galerías del Valle, donde se atiende de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las ventanillas municipales de ese centro comercial, los contribuyentes pueden gestionar y solicitar sus recibos mediante la clave catastral, el Registro Tributario Nacional (RTN) o el nombre del propietario del bien o negocio.

“También tenemos ventanillas habilitadas en el sector Chamelecón, Cofradía y en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC”, especificó Fuentes. Asimismo, los contribuyentes pueden utilizar los canales de la página web institucional para obtener sus recibos y realizar pagos en línea. La plataforma municipal es completamente segura, aseguró la funcionaria. Los ciudadanos pueden ingresar a licencias.sanpedrosula.hn y, una vez inscritos en la plataforma, realizar sus pagos mediante el código QR, indicó Fuentes. Los contribuyentes que tengan deudas muy grandes pueden acudir a las oficinas de Gestión de la Mora para solicitar convenios de pago. “Invitamos a todos los ciudadanos a aprovechar la amnistía tributaria municipal, esto es un beneficio para dejar sus saldos al día, aparte de gozar de la solvencia municipal, y, además, los impuestos se invierten en obras de infraestructura, salud, educación y proyectos en beneficio de la población”, aseguró Fuentes. Con la amnistía que recién finalizó, el alcalde Roberto Contreras estimó que alcanzarían unos 220 millones de lempiras, un 30% más en relación con el año anterior. Finalmente, se logró esa evaluación. Contreras anunció que esperan duplicar el próximo año los ingresos por el impuesto de Industria y Comercio, pues es el que más recursos aporta a la Municipalidad. Hay expectativas de que los sampedranos aprovechen esta prórroga de la amnistía y se pongan al día.

Así puede obtener los recibos

La Municipalidad ha puesto a disposición de los contribuyentes varias alternativas para obtener recibos y realizar consultas sobre la amnistía. La está disponible atención de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm. Puede ingresar a la página web: www.sanpedrosula.hn/recibos/. Llamar al 2512-4100, extensiones 1014, 1009 o 1013. Escribir a los números de WhatsApp: 9581-2549, 9582-3243, 9584-1913, 9583-3529, 9581-6180, 9584-1913, 9582-0348 y 9582-3120. Acudir a las ventanillas municipales de Regulación de Ingresos, ubicadas en el sótano de Mall Galerías del Valle. Utilizar el servicio LiveChat en www.sanpedrosula.hn. Para pagar los impuestos municipales también hay varias opciones, los​​ ciudadanos también cuentan con distintas alternativas para efectuar el pago de sus tributos municipales de forma fácil y segura: Pago en línea a través de www.sanpedrosula.hn/recibos/.