Amnistía tributaria dejará más de L220 millones a la municipalidad sampedrana

San Pedro Sula, Honduras. La amnistía tributaria dejará a la municipalidad de San Pedro Sula un poco más de los 220 millones de lempiras. Las autoridades municipales están conscientes de que el aumento en el precio de los combustibles, la crisis económica, el costo de la energía y otras necesidades cotidianas son prioridades para los sampedranos. Por ello, algunos contribuyentes no aprovecharon el beneficio para ponerse al día con el pago de sus impuestos. "Mire, yo he sido puntual con los impuestos pero, ahorita no me ajusta. Si pago impuestos dejo de comer", dice Manuel Tábora un contribuyente. Lamentó no aprovechar el beneficio y espera que haya una nueva amnistía y ponerse al día.

La amnistía vence hoy 12 de octubre a las 12:00 de la medianoche, de acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Congreso Nacional aprobó el decreto No. 78-2026, que amplió los plazos de las amnistías en materia tributaria, de seguridad social, municipal y de servicios de agua potable y saneamiento. El alcalde Roberto Contreras manifestó que comprende que los sampedranos deben priorizar gastos como el combustible y la alimentación, por lo que algunos contribuyentes no dan importancia al pago de los tributos. “Estimamos que alcanzaríamos unos 220 millones de lempiras un 30% más en relación que el año anterior y se logró esa recaudación”, manifestó. Contreras anunció que esperan duplicar el próximo año los ingresos por el impuesto de Industria y Comercio, pues es el que más recursos aporta a la Municipalidad. Según explicó, esto sería posible mediante un enlace que establecerán con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Gobierno central. El monto total de lo recaudado se conocerá una vez que se efectúe el cierre y se registre el último pago, indicaron los encargados de Finanzas.