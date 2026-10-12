“Una maestra genial”, la historia con la que Mente Sana abordará la ansiedad

San Pedro Sula, Honduras. Tras la pausa por el Feriado Morazánico, Mente Sana retomará hoy sus visitas a los centros educativos con "Una maestra genial", la historia del tercer fascículo, que permitirá conversar con los niños y adolescentes sobre la ansiedad.
El proyecto de Diario LA PRENSA continuará su recorrido por los cuatro centros que forman parte de su tercera edición, con el propósito de ayudar a cerca de 1,300 estudiantes a comprender cómo se manifiesta la ansiedad, identificar sus síntomas y la importancia de buscar apoyo.
A través del relato de la profesora Gloria, que tiene a su cargo a 43 alumnos, el fascículo muestra que los niños también pueden experimentar ansiedad y que las dificultades en sus hogares pueden repercutir en su comportamiento, emociones y rendimiento escolar.
A su vez, destaca el papel que desempeñan los docentes, quienes, por el tiempo que comparten con sus alumnos, pueden convertirse en los primeros en identificar cambios en su comportamiento y ayudarlos a que reciban atención oportuna. Además, explica que la ansiedad no siempre se manifiesta de la misma manera en niños y en adultos.
En algunos casos puede provocar síntomas físicos, como dolores de cabeza o estómago, náuseas, sudoración, temblores y aceleración del ritmo cardíaco, mientras que en otros puede reflejarse a través de miedo excesivo, irritabilidad, tristeza o sensación de pánico.
También puede ocasionar cambios en la conducta, como evitar asistir a clases, inquietud, llanto y comportamientos de oposición, dificultad para concentrarse, preocupación constante y pensamientos catastróficos, que pueden interferir en el aprendizaje y la forma en que se relacionan con otras personas.
El recorrido de la profesora Gloria, protagonista del tercer fascículo, junto a Diario LA PRENSA y el equipo de psicólogos que acompaña Mente Sana, comenzará este 12 de octubre en el centro de educación básica Lila Luz de Maradiaga y continuará el martes en el Dionisio de Herrera.
El miércoles 14 llegará al Soledad Fernández, donde se desarrollará una jornada especial con sus patrocinadores, cerrando la semana de actividades el jueves en el Hogar San José.