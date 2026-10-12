“Una maestra genial”, la historia con la que Mente Sana abordará la ansiedad

San Pedro Sula, Honduras. Tras la pausa por el Feriado Morazánico, Mente Sana retomará hoy sus visitas a los centros educativos con "Una maestra genial", la historia del tercer fascículo, que permitirá conversar con los niños y adolescentes sobre la ansiedad.

El proyecto de Diario LA PRENSA continuará su recorrido por los cuatro centros que forman parte de su tercera edición, con el propósito de ayudar a cerca de 1,300 estudiantes a comprender cómo se manifiesta la ansiedad, identificar sus síntomas y la importancia de buscar apoyo.

A través del relato de la profesora Gloria, que tiene a su cargo a 43 alumnos, el fascículo muestra que los niños también pueden experimentar ansiedad y que las dificultades en sus hogares pueden repercutir en su comportamiento, emociones y rendimiento escolar.