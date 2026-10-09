Herramientas contra la ansiedad: ¿cómo bajar el volumen de una mente ruidosa?

SAN PEDRO SULA. La ansiedad puede aparecer de forma inesperada: antes de una exposición en clase, durante una reunión de trabajo, al no recibir un mensaje de la persona que te gusta, o incluso mientras estás sentado tranquilamente en casa. Aunque suele sentirse como una enemiga, en realidad es una respuesta natural del organismo ante situaciones que interpreta como amenaza. Desde el punto de vista científico, la ansiedad involucra una interacción entre el cerebro, el sistema nervioso y las respuestas hormonales del organismo. Ante una situación percibida como peligrosa, el cuerpo puede aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración y el estado de alerta para prepararse para actuar. Esta reacción puede ser útil ante un peligro real, pero cuando aparece sin una amenaza evidente hay que investigar más a fondo las causas que pueden variar en cada persona según su contexto.

La Organización Mundial (OMS) de la Salud señala que los trastornos de ansiedad se caracterizan por miedo o preocupación excesivos y pueden afectar el funcionamiento diario. En este sentido, la psicóloga Gina Soto explica que “la frontera entre experimentar ansiedad cotidiana y padecer un trastorno clínico radica en la intensidad, la frecuencia, la persistencia y la interferencia en la calidad de vida. Según el manual diagnóstico DSM-5-TR, los trastornos de ansiedad abarcan condiciones como el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, las fobias específicas, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Síntomas de ansiedad

Las primeras señales físicas de ansiedad pueden ser sudoración, nervios, ganas de vomitar, temblores, escalofríos, ganas de llorar, falta de apetito, etc. También es importante reconocer que la ansiedad no siempre se presenta como una persona visiblemente preocupada. Puede manifestarse mediante pensamientos constantes, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación de peligro, tensión muscular, problemas para dormir o molestias gastrointestinales. En algunos casos también aparecen palpitaciones, sensación de falta de aire o mareos. Reconocer estas señales es importante porque permite actuar antes de que la ansiedad aumente. La experta aclara que sentir ansiedad en momentos puntuales no implica padecer un trastorno. “La verdadera señal de alerta surge cuando la preocupación constante limita las decisiones, fomenta conductas de evitación o altera significativamente el rendimiento social, laboral o personal”, señala Soto.

Herramientas rápidas para calmarse

La psicóloga explica que las personas deben aprender a identificar las señales tempranas: pensamientos de preocupación, tensión muscular, aceleración del corazón, respiración rápida, inquietud o necesidad de escapar. “Resultan sumamente útiles la respiración diafragmática lenta, el anclaje al presente y la reevaluación cognitiva de las sensaciones físicas para evitar interpretarlas como un peligro inminente. También es importante trabajar con los pensamientos, no anticiparse a lo peor y buscar una respuesta reflexiva”, sugiere.

" La meta no es vivir en ausencia de ansiedad, sino desarrollar los recursos necesarios para comprenderla, regularla y evitar que condicione nuestra vida”. Gina Soto - Psicóloga Clínica

Estrategias para mantener la ansiedad bajo control