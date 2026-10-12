Playas y pueblos, preferidos de los hondureños durante el Feriado Morazánico

San Pedro Sula, Honduras. Las playas del litoral atlántico, el Lago de Yojoa y otros destinos del interior del país atrajeron a miles de hondureños durante la Semana Morazánica, quienes aprovecharon los días de descanso para hacer turismo, compartir en familia y visitar a sus seres queridos. Tela y Puerto Cortés figuraron entre las opciones para quienes prefirieron disfrutar de las playas del Caribe hondureño. En estos destinos, los visitantes aprovecharon el mar para realizar paseos en lancha, actividades en banana y recorridos en motos acuáticas, además de disfrutar de la gastronomía característica de la zona costera.

El pescado frito, las sopas de mariscos, las mariscadas, el pan de coco y las tabletas de coco formaron parte de la oferta culinaria que acompaña la experiencia turística en las comunidades del litoral atlántico. El Lago de Yojoa también se mantuvo entre las alternativas para quienes buscaron combinar los paisajes naturales con la gastronomía y las actividades recreativas. Los paseos en lancha, el kayak y otras opciones acuáticas formaron parte de los atractivos de esta zona, que recibe visitantes durante los períodos de vacaciones. Otros viajeros optaron por destinos del occidente, como Santa Rosa de Copán y Copán Ruinas, donde los atractivos culturales, los paisajes y la posibilidad de compartir con familiares forman parte de la experiencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La movilización desde la terminal sampedrana también incluyó rutas hacia Santa Bárbara, Ocotepeque, La Ceiba, Bonito Oriental, Trujillo, Tocoa y Olanchito, entre otros municipios del país. Las rutas hacia la zona central y el sur también formaron parte del movimiento de pasajeros durante la temporada, que cada año representa una oportunidad para conocer diferentes regiones de Honduras.

Movimiento de personas

Durante el período vacacional, instituciones como la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Policía Militar participaron en labores de prevención, seguridad y atención de emergencias en carreteras y destinos turísticos.