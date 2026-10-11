  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras

Tela, La Ceiba, Roatán y Útila fueron algunos de los destinos turísticos que eligieron las presentadoras hondureñas.

Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
1 de 21

Las bellas periodistas deportivas y presentadoras hondureñas disfrutaron del Feriado Morazánico en las playas de Honduras. Una linda española cautivó en un pueblo.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
2 de 21

Erika Williams - La bella presentadora del programa ‘Las Dueñas del Balón‘ de Televicentro disfrutó de la Semana Santa en Roatán.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
3 de 21

Iris Antúnez - La periodista deportiva hondureña subió la temperatura con este sexy atuendo desde las playas de Honduras.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
4 de 21

Tanya Rodríguez - La presentadora hondureña y fiel seguidora del Marathón cautivó en este feriado en las playas de Tela.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
5 de 21

Martha Ríos - La bella presentadora de Televicentro robó suspiros con sus fotos en este Feriado Morazánico. "Felices vacaciones", escribió.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
6 de 21

Rosa Alvarado - La periodista deportiva de Canal 11 se relajó en los días del feriado en Tegucigalpa.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
7 de 21

Emma Ramos - La linda periodista hondureña, que trabaja como corresponsal de ESPN en Honduras, se fue a vacacionar a Utila en este feriado y cautivó a sus seguidores con estas fotos.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
8 de 21

Georgina Hernández - La periodista hondureña de ESPN aprovechó un tiempo de relax y así lo dejó ver su cuenta de Instagram.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
9 de 21

Aliza Torres - La hermosa presentadora española ha sido sensación en redes sociales y disfrutó por primera vez de este Feriado Morazánico.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
10 de 21

Aliza Torres, quien además es psicóloga, modelo y creadora de contenido, pasó unos días en la mitad de la nada en la frontera de Honduras y Nicaragua.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
11 de 21

Carolina Lanza - La presentadora de HCH robó suspiros en redes sociales con esta imagen disfrutando en la playa.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
12 de 21

Gabriela Galeas - La presentadora de Televicentro se lo pasó a lo grande en la siempre bella Roatán. Después disfrutó tiempo de relax y turismo en Guatemala.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
13 de 21

Iveth Bulnes - La presentadora de Canal 11 arrancó el Feriado Morazánico disfrutando de las playas de Omoa, Córtes.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
14 de 21

Milagro Flores - La presentadora de HCH combinó trabajo con tiempo de relax en las bellas playas de La Ceiba en este Feriado Morazánico.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
15 de 21

Milagro Flores tambien estuvo dando cobertura desde las bellas playas de Tela y disfrutando del sol y mar.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
16 de 21

Luciendo un traje de baño de color rosa, Milagro Flores levantó suspiros entre sus seguidores tras publicar las imágenes por Instagram. "Espectacular", "Bella" y "Made in Honduras", son algunos comentarios que recibió la comunicadora.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
17 de 21

Loren Mercadal - La sexy conductora del programa “Las Mañanas del 5” de Televicentro la pasó de lo lindo en El Paraíso montando a caballo.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
18 de 21

Alejandra Rubio - La presentadora catracha salió de Honduras en estas vacaciones y pasó unos días en Nueva York, Estados Unidos.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
19 de 21

Mariela Rodríguez - La periodista de Canal 11 disfrutó del Feriado Morazánico con este lindo paisaje.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
20 de 21

Jeimi Ochoa - La presentadora de televisión se dio una escapada por el Sendero las Golondrinas (Valle de Ángeles, Franciso Morazán) y publicó en sus redes sociales parte de la gran experiencia.
Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras
21 de 21

Malubi Paz - La presentadora hondureña hizo turismo interno y disfrutó de las playas de La Ceiba.
Cargar más fotos