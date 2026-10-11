Sexys y española cautiva: así pasaron las presentadoras el Feriado Morazánico de Honduras

Las bellas periodistas deportivas y presentadoras hondureñas disfrutaron del Feriado Morazánico en las playas de Honduras. Una linda española cautivó en un pueblo.
Erika Williams - La bella presentadora del programa ‘Las Dueñas del Balón‘ de Televicentro disfrutó de la Semana Santa en Roatán.
Iris Antúnez - La periodista deportiva hondureña subió la temperatura con este sexy atuendo desde las playas de Honduras.
Tanya Rodríguez - La presentadora hondureña y fiel seguidora del Marathón cautivó en este feriado en las playas de Tela.
Martha Ríos - La bella presentadora de Televicentro robó suspiros con sus fotos en este Feriado Morazánico. "Felices vacaciones", escribió.
Rosa Alvarado - La periodista deportiva de Canal 11 se relajó en los días del feriado en Tegucigalpa.
Emma Ramos - La linda periodista hondureña, que trabaja como corresponsal de ESPN en Honduras, se fue a vacacionar a Utila en este feriado y cautivó a sus seguidores con estas fotos.
Georgina Hernández - La periodista hondureña de ESPN aprovechó un tiempo de relax y así lo dejó ver su cuenta de Instagram.
Aliza Torres - La hermosa presentadora española ha sido sensación en redes sociales y disfrutó por primera vez de este Feriado Morazánico.
Aliza Torres, quien además es psicóloga, modelo y creadora de contenido, pasó unos días en la mitad de la nada en la frontera de Honduras y Nicaragua.
Carolina Lanza - La presentadora de HCH robó suspiros en redes sociales con esta imagen disfrutando en la playa.
Gabriela Galeas - La presentadora de Televicentro se lo pasó a lo grande en la siempre bella Roatán. Después disfrutó tiempo de relax y turismo en Guatemala.
Iveth Bulnes - La presentadora de Canal 11 arrancó el Feriado Morazánico disfrutando de las playas de Omoa, Córtes.
Milagro Flores - La presentadora de HCH combinó trabajo con tiempo de relax en las bellas playas de La Ceiba en este Feriado Morazánico.
Milagro Flores tambien estuvo dando cobertura desde las bellas playas de Tela y disfrutando del sol y mar.
Luciendo un traje de baño de color rosa, Milagro Flores levantó suspiros entre sus seguidores tras publicar las imágenes por Instagram. "Espectacular", "Bella" y "Made in Honduras", son algunos comentarios que recibió la comunicadora.
Loren Mercadal - La sexy conductora del programa “Las Mañanas del 5” de Televicentro la pasó de lo lindo en El Paraíso montando a caballo.
Alejandra Rubio - La presentadora catracha salió de Honduras en estas vacaciones y pasó unos días en Nueva York, Estados Unidos.
Mariela Rodríguez - La periodista de Canal 11 disfrutó del Feriado Morazánico con este lindo paisaje.
Jeimi Ochoa - La presentadora de televisión se dio una escapada por el Sendero las Golondrinas (Valle de Ángeles, Franciso Morazán) y publicó en sus redes sociales parte de la gran experiencia.
Malubi Paz - La presentadora hondureña hizo turismo interno y disfrutó de las playas de La Ceiba.