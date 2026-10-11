Conapremm reporta tres muertes durante el Feriado Morazánico 2026

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) reportó tres muertes relacionadas con la movilización del Feriado Morazánico 2026, dos por inmersión y una en un accidente vial, según el balance presentado por las autoridades al cierre del operativo. El viceministro Nelson Márquez destacó que varias de las estadísticas negativas disminuyeron en comparación con otros períodos de movilización masiva. Atribuyó los resultados al refuerzo de las medidas preventivas, el despliegue de personal y la ubicación estratégica de los equipos de atención y rescate. Durante la conferencia de prensa, las autoridades informaron que el operativo contó con la participación de 23 instituciones, 1,384 puntos de control, 187 puntos de control turístico y más de 300 unidades de ambulancia desplegadas en diferentes zonas del país.

Márquez también señaló que las lecciones aprendidas durante la movilización de Semana Santa permitieron fortalecer las acciones preventivas durante el feriado.

Cruz Roja reporta más de 600 servicios

Yanci López, representante de la Cruz Roja Hondureña, informó que la institución habilitó más de 200 puestos de socorro y brindó más de 600 servicios, entre primeros auxilios, traslados, atención psicosocial y asistencia médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, reportó 17 rescates acuáticos realizados por los equipos de la institución en coordinación con otras entidades. Por su parte, el general Marco Antonio Artica, comandante del Cuerpo de Bomberos, indicó que la institución realizó nueve rescates acuáticos y más de 400 servicios de ambulancia.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, informaron que instalaron puntos de control y puestos de socorro, brindaron más de 300 atenciones médicas y habilitaron áreas de descanso y talleres mecánicos móviles para asistir a los viajeros.

Más de 33.000 voluntarios participaron en el operativo

El ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, señaló que alrededor de 33.000 voluntarios se sumaron a las labores del Conapremm durante el Feriado Morazánico. El funcionario agradeció la participación de las instituciones de primera respuesta y de los medios de comunicación, que difundieron recomendaciones para prevenir accidentes, conducir con responsabilidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades indicaron que las cifras de movilización turística todavía estaban pendientes, debido a que numerosos viajeros continuaban regresando a sus hogares al momento de la conferencia.

Las autoridades piden precaución en las carreteras.