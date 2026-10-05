Más de 110 voluntarios se suman a Conapremm en Atlántida

La Ceiba, Atlántida. A partir de este miércoles, las acciones de prevención, vigilancia y seguridad en el departamento de Atlántida recibirán un importante impulso con la incorporación de personal voluntario, con el objetivo de resguardar a miles de visitantes que se desplazarán por el litoral atlántico durante el Feriado Morazánico. El despliegue abarcará estratégicamente el tramo carretero que comprende desde la ciudad de Tela hasta el municipio de Jutiapa. Los voluntarios estarán distribuidos en puestos de socorro, retenes vehiculares, así como en las principales playas, ríos y balnearios de la región. Su labor consistirá en brindar información turística sobre esta región y ofrecer asistencia inmediata ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Óscar Carbajal, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Atlántida, explicó el alcance de este contingente, en el marco del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm). "Son 118 voluntarios que se suman a las labores de prevención en todo el departamento de Atlántida. Ellos son de diferentes partes del departamento y se les asigna un puesto cercano a sus lugares de origen. Esto se hace para evitar gastos en transporte, y en cuanto a la alimentación, se les dará un estipendio para comida", explicó el funcionario. Este nuevo personal se incorpora a los más de 900 colaboradores de las diferentes instituciones del Estado, que ya están brindando asistencia humanitaria desde el pasado sábado que se inauguró la operación "Cuida de los que en ti confían". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Llamado a la prudencia tras alarmantes pruebas de alcoholemia

A la par del despliegue operativo, los integrantes de Conapremm hicieron un enfático llamado a la población y a los visitantes para que disfruten del asueto con responsabilidad y prudencia, debido a los preocupantes resultados registrados durante los controles del fin de semana previo.

Florentino Martínez, representante de Conapremm, advirtió sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol y compartió cifras al respecto.