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Ambiente cálido y tranquilo marca la Semana Morazánica en las bellas playas de Tela

La playa Municipal de Tela registra poca afluencia de visitantes, en una jornada marcada por la tranquilidad, la seguridad y cero incidentes

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 16:09 -
  • Lilibeth Funes
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La playa Municipal de Tela registra poca afluencia de visitantes durante la Semana Morazánica, en un ambiente cálido y tranquilo en el que las familias disfrutan del mar y de los espacios de recreación.

 Foto: LA PRENSA / Franklin Muñoz
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Aunque la presencia de turistas es reducida, en el sector se observa un importante despliegue de seguridad y asistencia para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el feriado.

 Foto: LA PRENSA / Franklin Muñoz
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Elementos de la Policía Nacional permanecen en la zona para brindar seguridad a los visitantes y contribuir a mantener el orden en uno de los sitios de recreación de la ciudad.

 Foto: LA PRENSA / Franklin Muñoz
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Personal de la Cruz Roja también se encuentra presente en el lugar para brindar asistencia a las personas que lo requieran y responder ante posibles emergencias.

 Foto: LA PRENSA / Franklin Muñoz
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Por su parte, el Cuerpo de Bomberos forma parte de los equipos desplegados, con el objetivo de contribuir a la prevención de incidentes y proteger a quienes visitan el sector.

 Foto: LA PRENSA / Franklin Muñoz
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En la playa se observa a familias que aprovechan las condiciones del clima para compartir momentos de descanso, caminar por la arena y disfrutar de un ambiente agradable junto al mar.

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La jornada transcurre con tranquilidad, mientras los visitantes aprovechan el espacio para recrearse.

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Uno de los aspectos destacados, según las autoridades, es que hasta el momento no se han registrado incidentes, por lo que la jornada transcurre con tranquilidad.

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La presencia de los cuerpos de seguridad y de los equipos de respuesta contribuye a generar un ambiente de confianza entre las familias que han elegido la playa Municipal de Tela para disfrutar de sus vacaciones.

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Durante la Semana Morazánica, las autoridades y los organismos de asistencia mantienen un papel importante en la prevención, especialmente ante los riesgos que pueden presentarse en las playas y otros espacios turísticos.

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Aunque la afluencia de personas es baja, la jornada refleja un ambiente de calma y seguridad en el sector de Tela, donde las familias continúan disfrutando del feriado sin incidentes reportados.

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A pocos días de finalizar la Semana Morazánica, las familias aprovechan las últimas jornadas del feriado para disfrutar del mar y visitar los diferentes destinos turísticos de Honduras, en busca de descanso y momentos de recreación antes de retomar sus actividades cotidianas.

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