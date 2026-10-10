Ambiente cálido y tranquilo marca la Semana Morazánica en las bellas playas de Tela

La playa Municipal de Tela registra poca afluencia de visitantes durante la Semana Morazánica, en un ambiente cálido y tranquilo en el que las familias disfrutan del mar y de los espacios de recreación.
Aunque la presencia de turistas es reducida, en el sector se observa un importante despliegue de seguridad y asistencia para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante el feriado.
Elementos de la Policía Nacional permanecen en la zona para brindar seguridad a los visitantes y contribuir a mantener el orden en uno de los sitios de recreación de la ciudad.
Personal de la Cruz Roja también se encuentra presente en el lugar para brindar asistencia a las personas que lo requieran y responder ante posibles emergencias.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos forma parte de los equipos desplegados, con el objetivo de contribuir a la prevención de incidentes y proteger a quienes visitan el sector.
En la playa se observa a familias que aprovechan las condiciones del clima para compartir momentos de descanso, caminar por la arena y disfrutar de un ambiente agradable junto al mar.
La jornada transcurre con tranquilidad, mientras los visitantes aprovechan el espacio para recrearse.
Uno de los aspectos destacados, según las autoridades, es que hasta el momento no se han registrado incidentes, por lo que la jornada transcurre con tranquilidad.
La presencia de los cuerpos de seguridad y de los equipos de respuesta contribuye a generar un ambiente de confianza entre las familias que han elegido la playa Municipal de Tela para disfrutar de sus vacaciones.
Durante la Semana Morazánica, las autoridades y los organismos de asistencia mantienen un papel importante en la prevención, especialmente ante los riesgos que pueden presentarse en las playas y otros espacios turísticos.
Aunque la afluencia de personas es baja, la jornada refleja un ambiente de calma y seguridad en el sector de Tela, donde las familias continúan disfrutando del feriado sin incidentes reportados.
A pocos días de finalizar la Semana Morazánica, las familias aprovechan las últimas jornadas del feriado para disfrutar del mar y visitar los diferentes destinos turísticos de Honduras, en busca de descanso y momentos de recreación antes de retomar sus actividades cotidianas.