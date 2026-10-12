Una maestra genial: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la ansiedad

San Pedro Sula, Honduras. Con paciencia y empatía, la profesora Gloria les enseñó a sus alumnos que hablar de lo que les preocupa es el primer paso para aprender a manejar la ansiedad.

Aunque al principio sus alumnos sentían vergüenza y temor a ser juzgados por sus compañeros, la profesora Gloria los animó a expresar sus inquietudes y les enseñó que, con ejercicios de respiración profunda, pueden encontrar la calma y afrontar mejor las situaciones difíciles.

Esta experiencia es parte del tercer fascículo de Mente Sana, el proyecto de La Prensa que promueve el cuidado de la salud mental de niños y adolescentes.

La historia muestra cómo, mediante dinámicas participativas y herramientas prácticas, los maestros pueden contribuir al bienestar emocional de sus alumnos.