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Una maestra genial: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la ansiedad

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 00:00 -
  • Astrid Zambrano
Una maestra genial: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la ansiedad

Carátula del fascículo 3 de Mente Sana 2026.

 Ilustración: La Prensa

San Pedro Sula, Honduras. Con paciencia y empatía, la profesora Gloria les enseñó a sus alumnos que hablar de lo que les preocupa es el primer paso para aprender a manejar la ansiedad.

Aunque al principio sus alumnos sentían vergüenza y temor a ser juzgados por sus compañeros, la profesora Gloria los animó a expresar sus inquietudes y les enseñó que, con ejercicios de respiración profunda, pueden encontrar la calma y afrontar mejor las situaciones difíciles.

Esta experiencia es parte del tercer fascículo de Mente Sana, el proyecto de La Prensa que promueve el cuidado de la salud mental de niños y adolescentes.

La historia muestra cómo, mediante dinámicas participativas y herramientas prácticas, los maestros pueden contribuir al bienestar emocional de sus alumnos.

Lea aquí el fascículo completo:


03-Una maestra genial (MENTE SANA 2026-ANSIEDAD)

¿Cómo descargar el fascículo 3 de Mente Sana?

Una vez que haga clic en la opción “Descargar”, aparecerá el texto “Fascículo 3 Mente Sana La Prensa”. Haga clic sobre ese texto para iniciar la descarga.

También puede hacer clic aquí para descargar y leer gratis el Fascículo 3 de Mente Sana.

Proyecto Mente Sana

El proyecto, que cuenta con el aval y acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales con capacitaciones a docentes y estudiantes, impartidas por psicólogos, desde su inicio en 2024.

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Astrid Zambrano
Astrid Zambrano
Periodista

Periodista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Editora web de Diario La Prensa, con 12 años de experiencia en redacción y edición de contenidos SEO. Docente en el Centro Universitario Tecnológico, Ceutec, desde 2024.

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