Una maestra genial: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la ansiedad

San Pedro Sula, Honduras. Con paciencia y empatía, la profesora Gloria les enseñó a sus alumnos que hablar de lo que les preocupa es el primer paso para aprender a manejar la ansiedad.
Aunque al principio sus alumnos sentían vergüenza y temor a ser juzgados por sus compañeros, la profesora Gloria los animó a expresar sus inquietudes y les enseñó que, con ejercicios de respiración profunda, pueden encontrar la calma y afrontar mejor las situaciones difíciles.
Esta experiencia es parte del tercer fascículo de Mente Sana, el proyecto de La Prensa que promueve el cuidado de la salud mental de niños y adolescentes.
La historia muestra cómo, mediante dinámicas participativas y herramientas prácticas, los maestros pueden contribuir al bienestar emocional de sus alumnos.
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¿Cómo descargar el fascículo 3 de Mente Sana?
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Proyecto Mente Sana
El proyecto, que cuenta con el aval y acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales con capacitaciones a docentes y estudiantes, impartidas por psicólogos, desde su inicio en 2024.