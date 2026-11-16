San Pedro Sula destinará L500,000 a plan contra la pólvora en Navidad

San Pedro Sula, Honduras. La Corporación Municipal de San Pedro Sula destinará 500,000 lempiras para ejecutar el Plan Navidad Segura Sin Pólvora 2026, con el objetivo de lograr cero personas quemadas durante las festividades decembrinas. La estrategia contempla operativos diurnos y nocturnos para prevenir el ingreso, la distribución y la venta ilegal de productos elaborados con pólvora durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La moción fue presentada por el regidor Christopher Josué Fajardo, miembro de la Comisión de Seguridad, y sometida a consideración de la Corporación Municipal en sesión. El plan establece un período de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la documentación municipal, el plan será ejecutado por la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana, bajo la coordinación de Carlos Andrés Flores Padilla, con el apoyo del Departamento de Seguridad, la Policía Municipal y las áreas de Vialidad y Señalización. Las acciones estarán orientadas a mantener la vigilancia en los centros de distribución identificados, supervisar negocios y evitar el ingreso clandestino de pólvora al municipio. También se contempla la revisión de las guías de tránsito autorizadas por otras municipalidades, especialmente las procedentes de la zona occidental del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El dispositivo de seguridad contempla la asignación de equipos de trabajo en las salidas norte, sur y este de San Pedro Sula. En cada uno de estos sectores se dispondrá de un vehículo patrulla, un oficial de la Policía Municipal al mando, un conductor y cinco Amigos Municipales de Tránsito, quienes se encargarán de hacer cumplir la ordenanza municipal establecida en el Plan de Arbitrios Municipal.

Asimismo, se organizarán equipos de patrullaje para supervisar los mercados y atender denuncias relacionadas con la comercialización ilegal de pólvora. Estos grupos estarán integrados por oficiales, conductores y personal de tránsito. El plan también establece que las autoridades municipales podrán coordinar acciones con otras instituciones de seguridad. Además, los productos decomisados serán inventariados con la participación de un auditor interno de la Municipalidad. Posteriormente, su destrucción deberá realizarse mediante un procedimiento documentado que incluirá un acta del Departamento de Resolución Alternativa de Conflictos y Justicia Municipal, así como un informe sobre el valor estimado de mercado de los productos incautados.

El presupuesto aprobado para la ejecución del plan asciende a 500,000 lempiras, provenientes de fondos propios de la Municipalidad, según la disponibilidad presupuestaria emitida el 30 de octubre de 2026 por la Dirección Técnica de Presupuesto. De acuerdo con el anexo financiero, L380,000 se destinarán a la alimentación del personal que participará en los operativos, mientras que L120,000 serán utilizados para gastos logísticos. Este último monto incluye L100,000 para gastos varios, mantenimiento y reparación de vehículos, compra de baterías, llantas, equipo tecnológico, papelería y otros insumos. Los restantes L20,000 corresponden a combustible para las patrullas y motocicletas asignadas. La moción establece que la ejecución del presupuesto deberá cumplir los procedimientos legales de contratación y adquisición de bienes y servicios de la administración pública.

Plan de arbitrios prohibe la venta de pólvora