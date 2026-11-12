Histórico: Congreso Nacional aprobó más de 150 proyectos para la zona norte

San Pedro Sula, Honduras. La inversión en el valle de Sula será histórica si se concreta. El Congreso Nacional aprobó más de 150 proyectos que requerirán unos L12,000 millones de fondos nacionales. Además, respaldó al Poder Ejecutivo en la gestión de dos préstamos por más de 556 millones de dólares (unos L15,000 millones al cambio actual) para dar continuidad a las obras en la región.

El monto total de la inversión que se realizará en Cortés y el valle de Sula ronda los L30,000 millones, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades del Poder Legislativo, aunque todavía no existe una cifra exacta. Durante dos días, los diputados sesionaron en San Pedro Sula, sembrando esperanza entre los pobladores de la zona norte, quienes esperan que los más de 150 proyectos aprobados se desarrollen y no queden solamente en papel.

Para iniciar la segunda jornada, los parlamentarios, algunos de los cuales solo asistieron el primer día, escucharon un mensaje del pastor Misael Argeñal. El religioso les recomendó analizar antes de decidir, consultar antes de actuar, reconocer cuando se han equivocado y tener la capacidad y humildad de decir: “Me equivoqué”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También les recordó que quien no sabe escuchar al pueblo difícilmente conocerá sus verdaderas necesidades.La sesión se reanudó cerca de las 10:00 de la mañana y, tras comprobar el quórum, se dio espacio al Centro Cultural Infantil, cuyos integrantes realizaron una presentación.

Posteriormente, comenzaron a presentar los distintos dictámenes. Los primeros dos fueron aprobados y sumaron unos L10,854 millones en inversiones para infraestructura vial, energía, salud, agua potable, protección contra inundaciones y desarrollo económico. Las iniciativas legislativas reúnen 88 proyectos: 65 obras de infraestructura vial formuladas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con una inversión acumulada de L8,596.9 millones para los ejercicios fiscales 2027 y 2028, y otras 23 asignaciones por hasta L2,258 millones destinadas a proyectos de diferentes instituciones en el departamento de Cortés para el presupuesto de 2027.

Grandes obras

La apuesta más ambiciosa está relacionada con la conectividad del valle de Sula y la solución de los problemas de movilidad que durante años han afectado a miles de conductores que diariamente se desplazan entre San Pedro Sula, Choloma, La Lima, Villanueva y otros municipios de la zona norte. Entre las obras de mayor inversión destaca la construcción del libramiento de San Pedro Sula, en el corredor Chotepe-La Lima-Quebrada Seca-Choloma, con una longitud aproximada de 32 kilómetros y una inversión proyectada de L2,592 millones. El decreto también contempla L19.2 millones para los estudios y diseños preliminares de esta misma obra.Otra intervención de gran importancia es la construcción del tramo carretero CA-4 Naco-Chamelecón, de aproximadamente 24 kilómetros, para el que se proyectan L1,749.6 millones.

A esto se suma la ampliación de la salida a Occidente, en la colonia Lempira, con una inversión estimada de L400 millones. La lista también incluye la construcción del intercambiador de La Planeta, sobre la CA-13 Norte, con L151.8 millones; la reconstrucción del puente oeste de la avenida Junior, sobre el río de Piedras, en el sector de Las Brisas; y la pavimentación y ampliación de la ruta El Ocotillo-Los Cármenes, de aproximadamente 13.9 kilómetros, con L284.9 millones. En Choloma se contempla la construcción de los intercambiadores de Mall Las Américas y López Arellano, con inversiones de L432 millones y L172.8 millones, respectivamente. Para La Lima se proyectan dos intercambiadores de entrada y salida por la CA-13, para los cuales se destinó un monto de L303.7 millones.

Obras contra inundaciones

La prevención de inundaciones es otro de los componentes relevantes de los decretos, particularmente para el valle de Sula, una región que históricamente ha enfrentado pérdidas humanas y materiales por el desbordamiento de los ríos y las deficiencias en sus sistemas de protección. El paquete de 65 proyectos incorpora la reconstrucción de bordos, la construcción de escolleras, la limpieza y el dragado de canales, la reparación de filtraciones y obras de protección en las márgenes de los ríos Chamelecón y Ulúa. En el otro decreto se contempla, además, una asignación de hasta L361.6 millones para el Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del valle de Sula en Honduras. Los 23 proyectos contemplados en el segundo decreto incluyen recursos para fortalecer la generación eléctrica, ampliar la infraestructura portuaria, mejorar los servicios de salud y atender necesidades de abastecimiento de agua. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) concentra algunas de las asignaciones más importantes: hasta L502.3 millones para la rehabilitación y repotenciación del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo y L359.1 millones para la renovación de la central hidroeléctrica Francisco Morazán conocida como El Cajón. También se contemplan L164.2 millones para la descarbonización de los activos de la Enee y el apoyo a su sostenibilidad financiera. En materia de salud, el decreto incorpora hasta L171.5 millones para la construcción y equipamiento del hospital de Cortés.

El paquete incluye, además, recursos para la recuperación del lago de Yojoa, la conservación de áreas protegidas, el fortalecimiento aduanero, la inserción laboral, la innovación agroalimentaria y la modernización institucional. El decreto de los 23 proyectos establece que los recursos destinados a Cortés no podrán trasladarse a otras obras o departamentos sin autorización del Congreso Nacional. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, tuvo una jornada maratónica al leer los dictámenes, que fueron aprobados en un solo debate. Se aprobaron proyectos de pavimentación, puentes peatonales, canchas, reparaciones de centros educativos, apoyo a proyectos sociales y otras obras, como una funeraria comunitaria en San Pedro Sula, que funcionará como proyecto piloto.