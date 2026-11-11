Homicidios bajaron de 55 a 38, una reducción del 30%, no del 38% como afirmó Gerzon Velásquez

San Pedro Sula, Honduras

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que los homicidios en Honduras disminuyeron un 38% durante los primeros siete días de noviembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. "Desde el primero al 7 de noviembre, el año pasado hubieron 55 homicidios; actualmente llevamos 34, lo cual representa un 38% de disminución en estos siete días", aseguró Velásquez (a partir del 1:36:10).

Sin embargo, su afirmación es inexacta. Los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) muestran que entre el 1 y el 7 de noviembre de 2026 se contabilizaron 38 homicidios, frente a los 55 registrados en las mismas fechas de 2025.

Esto representa una disminución de 17 casos, equivalente al 30.91%, y no al 38% mencionado por Velásquez. Las declaraciones de Velásquez surgen luego que el 3 de noviembre de 2026 entraron en vigencia en Honduras las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, aprobadas por el Congreso Nacional el 27 de octubre, con el objetivo de fortalecer el combate contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los principales cambios se encuentran el endurecimiento de las penas por terrorismo, que pueden alcanzar los 40 años de prisión o la cadena perpetua en determinados casos, así como nuevas disposiciones sobre prisión preventiva, allanamientos y restricciones a los beneficios penitenciarios.

También se amplió de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una detención en los supuestos contemplados por la normativa. Además, se incorporaron disposiciones que permiten realizar allanamientos sin orden judicial previa bajo determinadas condiciones. LA PRENSA Verifica preguntó a Velásquez por la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Distitintas a las oficiales

LA PRENSA Verifica contrastó los datos mencionados por el secretario de Seguridad con las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), plataforma oficial que publica información sobre los homicidios registrados en Honduras. Según los datos proporcionados por Sepol, durante los primeros siete días de noviembre de 2025 se registraron 55 homicidios en el territorio nacional. En cambio, durante el mismo período de 2026 se contabilizaron 38 casos. La comparación de ambos períodos muestra que hubo 17 homicidios menos en 2026. Para determinar la variación porcentual, se resta la cantidad de homicidios de 2026 de la registrada en 2025. Posteriormente, el resultado se divide entre el total de 2025 y se multiplica por 100. Al aplicar esta operación, la diferencia de 17 homicidios se divide entre los 55 registrados en 2025 y se multiplica por 100. El resultado es una disminución del 30.91%, es decir, 7.09 puntos porcentuales menos que el 38% afirmado por Velásquez. Por otra parte, el funcionario aseguró que durante los primeros siete días de noviembre de 2026 se habían contabilizado 34 homicidios. No obstante, Sepol reporta 38 casos para ese período, lo que representa una diferencia de cuatro homicidios respecto a su declaración. Esto confirma que los homicidios disminuyeron durante los primeros siete días de noviembre de 2026 respecto al mismo período de 2025, con una reducción del 30.91 %, equivalente a 17 casos menos.