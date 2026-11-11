Cementos del Norte S.A. inaugura moderno centro de entrenamiento en seguridad laboral en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. La seguridad en el trabajo comienza mucho antes de ejecutar una tarea: requiere preparación, conocimientos técnicos y la capacidad de reconocer los riesgos antes de que se conviertan en accidentes. Bajo esta premisa, Cementos del Norte S.A. (Cenosa), inauguró el martes 10 de noviembre su Centro de Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, una instalación especializada que busca fortalecer las competencias de los trabajadores y promover entornos laborales más seguros. Ubicado en la planta Los Prados, sobre la carretera CA-13 hacia Puerto Cortés, a la altura de la colonia Los Prados, en Choloma, Cortés, el centro reúne espacios de formación práctica, instructores especializados y tecnología de realidad virtual para preparar a colaboradores de Cementos del Norte S.A. y personal de empresas contratistas que realizan actividades laborales de alto riesgo.

La inauguración contó con la presencia de autoridades de Cementos del Norte S.A, representantes del Colegio de Ingenieros de Honduras, la Asociación de Maquiladores de Honduras y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), quienes conocieron las instalaciones y el alcance de esta iniciativa orientada a impulsar la capacitación técnica y la prevención.

Prevención práctica

El centro fue diseñado para que los participantes puedan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades mediante ejercicios que reproducen situaciones presentes en diferentes entornos industriales. Entre las áreas de formación se encuentran los trabajos en altura, espacios confinados, actividades en caliente, manejo de herramientas manuales, trabajos con electricidad y manipulación de materiales peligrosos. También contempla capacitación en atención de urgencias médicas y respuesta ante emergencias químicas, competencias fundamentales para actuar oportunamente ante situaciones que puedan comprometer la integridad de los trabajadores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Omar Benítez, gerente de Higiene y Seguridad de Cementos del Norte S.A, explicó que el propósito de estas instalaciones trasciende la enseñanza de procedimientos, pues busca que cada trabajador cuente con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones y regresar sano y salvo a su hogar. "El propósito es garantizar que nuestros colaboradores regresen seguros a casa todos los días, que a través del aprendizaje y del conocimiento técnico puedan desarrollar tareas en los mejores ambientes laborales", manifestó. La formación también incorpora ejercicios de aprendizaje práctico, bajo el principio de aprender haciendo, con el acompañamiento de instructores que orientan a los participantes en la identificación de peligros, la toma de decisiones y la aplicación de medidas preventivas.

Tecnología aplicada

Uno de los principales componentes diferenciadores del centro es la incorporación de equipos de realidad virtual, mediante los cuales los trabajadores pueden enfrentarse a escenarios simulados de riesgo y aprender a responder sin exponerse a peligros reales. A través de lentes especializados, los participantes observan situaciones que pueden presentarse durante una jornada laboral y deben elegir cómo actuar ante ellas. Esta metodología permite identificar errores, evaluar decisiones y reforzar conocimientos en un entorno controlado.

Benítez explicó que estas experiencias permiten recrear accidentes potenciales, como una caída desde un andamio, para que el participante comprenda las consecuencias de una decisión incorrecta y aprenda a prevenirla. En cuanto al alcance de la iniciativa, la empresa estima capacitar entre 100 y 150 personas mensualmente, con una proyección aproximada de 1,000 participantes al año. Por jornada, se contempla atender grupos de entre 25 y 30 personas, con el acompañamiento de dos a tres instructores por sesión.

Cabe mencionar que, según Benítez, existen acercamientos con universidades y colegios técnicos, así como posibilidades de desarrollar capacitaciones dirigidas a albañiles y otros trabajadores que requieren conocimientos específicos de seguridad. La habilitación de estas instalaciones también refleja un aprovechamiento de recursos y materiales disponibles en la operación. El gerente explicó que parte de la infraestructura se desarrolló mediante el reciclaje de contenedores utilizados para transportar equipos y el apoyo de técnicos de la empresa, una alternativa que permitió optimizar costos sin dejar de lado la importancia de la inversión realizada.