Enfrentamiento entre la Policía y mototaxistas en el bulevar del Norte de San Pedro Sula

Un ambiente de alta tensión se vivió este miércoles en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula, puntualmente a la altura del bordo del sector de Río Blanco, donde conductores de mototaxis protestaron quemando llantas y bloqueando el paso vehicular.
La protesta se originó para exigir respuestas concretas a las autoridades ante los recientes operativos de decomiso de unidades registrados en los últimos días, así como de las multas que deben pagar para reclamar los vehículos.
Los manifestantes señalaron que necesitan recuperar sus vehículos de trabajo para poder generar el sustento diario en sus hogares.
Asimismo, los conductores y dueños de estos vehículos denunciaron presuntos abusos por parte de los agentes del orden durante las acciones policiales.
Aseguraron que la Policía Nacional llegó a buscar y decomisar mototaxis directamente a las viviendas de conductores que ni siquiera se encontraban laborando en ese momento.
Ante la interrupción del tráfico, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para exigir a los protestantes que despejaran la vía pública. No obstante, la situación escaló rápidamente, tornándose hostil y culminando en enfrentamientos con piedras y gases lacrimógenos.
Durante los altercados y las acciones de desalojo, los agentes requirieron a siete personas para investigación, entre las que figura una mujer.
Los ánimos se caldearon aún más entre los habitantes del sector, quienes recriminaron el actuar de los uniformados durante el operativo. “La culpa la tienen ellos, lanzaron bombas lacrimógenas. Vinieron como animales a sacar a esta gente”, expresó con indignación un residente que utiliza habitualmente este medio de transporte.
Por su parte, otros vecinos denunciaron que durante el desalojo, las tanquetas policiales derrumbaron puestos de frutas ubicados a la orilla de la calle. Asimismo, dijeron que un menor con condición especial que habría lanzado piedras a los agentes fue golpeado.
“Él es especial, él no sabe lo que hace, tiene un trastorno. Lo golpearon, lo desmayaron”, lamentaron los pobladores visiblemente consternados por los hechos, mientras exigían una investigación transparente sobre el operativo realizado en la comunidad.