¡De rojito! Bancada de Libre rompe el protocolo de vestimenta en Congreso móvil de SPS

Una parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) llamó la atención este martes durante la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula, luego de que varios de sus diputados se presentaran vestidos de rojo, a diferencia del resto de los parlamentarios, que llegaron con vestimenta blanca.
Entre los congresistas que utilizaron prendas de color rojo figuran Sherly Arriaga, Sergio Castellanos, Kritza Pérez Gállegos, Dany Murillo y Melbi Ortiz, además de otros integrantes de esa bancada.
La decisión de los congresistas de Libre contrastó con la imagen que proyectaron los demás parlamentarios durante esta actividad, desarrollada fuera de la sede principal del Poder Legislativo.
La presencia de los diputados vestidos de rojo se convirtió en uno de los detalles que marcaron la jornada del Congreso Móvil, que este martes tiene como sede la ciudad de San Pedro Sula.
El Congreso Nacional desarrolla esta nueva sesión legislativa en la zona norte del país como parte de una agenda de trabajo que busca abordar temas relacionados con el desarrollo y las necesidades de los departamentos de esta región.
Entre los principales asuntos previstos figura la aprobación de proyectos de infraestructura para la zona norte, una de las prioridades planteadas para esta jornada de trabajo.
Asimismo, los diputados tienen previsto discutir las prioridades del Presupuesto General de la República para 2027, en el marco de los preparativos y análisis de las asignaciones presupuestarias del próximo año.
Diputada Kritza Pérez Gallegos lució un vestido en tonop rojo.
Durante el inicio de la agenda legislativa hubo folclor, música y tradición con diferentes grupos de danza.
La agenda legislativa arrancó con la premiación al arquitecto, Roberto Elvir Zelaya.