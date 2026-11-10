Novia de Lamine Yamal revela que sufre de herpes

Inés García, novia del futbolista español Lamine Yamal, llamó la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que mostró que nuevamente está atravesando un brote de herpes, una situación de salud que, según contó, anteriormente experimentaba con mucha frecuencia.
La influencer española utilizó sus historias de Instagram para hablar abiertamente sobre el padecimiento y mostrar una lesión que le apareció en la nariz.
En su publicación explicó que llevaba bastante tiempo sin presentar síntomas, pero que recientemente despertó con un nuevo brote.
«Hacía mucho tiempo que no me salía un herpes. ¿Os acordáis de hace un año? Me salía mínimo uno al mes. Ayer me desperté con uno en la nariz», compartió García, según las traducciones de su publicación.
La joven también mostró parte de su rostro mientras utilizaba una crema para tratar la lesión, dejando ver a sus seguidores cómo estaba afrontando esta situación.
Su publicación rápidamente generó comentarios y reacciones en diferentes plataformas digitales, principalmente por la naturalidad con la que decidió compartir un tema relacionado con su salud.
La revelación también despertó curiosidad debido a su relación con Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona. Sin embargo, Inés no explicó cómo contrajo el virus ni señaló que su pareja tenga la infección.
La publicación ha vuelto a colocar a la influencer en el centro de las conversaciones digitales, donde sus seguidores suelen estar pendientes de los detalles de su vida personal.
El herpes es una infección viral que puede permanecer en el organismo y manifestarse mediante brotes de ampollas o lesiones, principalmente alrededor de los labios y otras zonas del rostro.
La publicación de Inés también abrió una conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron a la sinceridad con la que decidió mostrar una situación que forma parte de su vida personal. La joven no ofreció mayores detalles sobre el origen del brote, pero dejó claro que se trata de un problema que ya había experimentado anteriormente.