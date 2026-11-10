FEFASA moderniza su sucursal 105 Brigada con formato de autoservicio

San Pedro Sula, Honduras. FEFASA continúa avanzando en su proceso de crecimiento y transformación comercial con la reapertura de su sucursal 105 Brigada, ahora bajo un renovado concepto de autoservicio, diseñado para brindar a sus clientes una experiencia de compra más práctica, ágil y completa. Esta renovación forma parte de la estrategia de modernización de la compañía, que busca transformar sus puntos de venta en espacios más accesibles, organizados y funcionales, donde los clientes puedan recorrer las diferentes categorías, conocer los productos y encontrar en un mismo lugar las soluciones que necesitan para sus proyectos. Nidal Faraj, CEO de FEFASA, agradeció a familiares, colaboradores, clientes y proveedores por formar parte del crecimiento de la compañía desde su fundación en 1997. “Ahora somos una empresa distribuidora de materiales de construcción. Llegamos a los ferreteros, a los proyectos y al cliente final”, expresó con orgullo.

Faraj anunció la expansión de la compañía a nivel nacional y regional. Explicó que, con la incorporación de plantas de producción propias, la empresa se ha preparado para crecer en el mercado local e incursionar en otros países, como El Salvador y Nicaragua. Actualmente, FEFASA cuenta con siete sucursales, un centro de distribución y dos plantas de producción ubicadas en Comayagua y Santa Cruz de Yojoa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, indicó que la empresa dirige su oferta tanto al ferretero más pequeño del país como al consumidor final, posicionándose como un aliado para el crecimiento de sus distribuidores. El CEO de FEFASA invitó a los hondureños a visitar la sucursal 105 Brigada. “Hemos creado esta hermosa tienda retail con los mejores precios de Honduras. La gente puede comprar donde quiera, pero cuando vengan a FEFASA van a encontrar el mejor precio, la mejor calidad y el mejor servicio”, manifestó.

Una nueva experiencia de compra

El nuevo formato de autoservicio permite una mejor exhibición y visualización de los productos, facilitando la selección de herramientas, materiales y accesorios tanto para el consumidor final como para maestros de obra, contratistas y profesionales de la construcción. Como parte de esta evolución, la empresa incorpora nuevas marcas, como WORKPRO, reconocida por su portafolio de herramientas, y fortalece sus categorías de productos ferreteros, ampliando las alternativas para quienes construyen, remodelan, reparan y desarrollan proyectos.

“Con este nuevo modelo de autoservicio buscamos mejorar el nivel de conveniencia al público, ofrecer productos de ferretería y de construcción en un menor tiempo de entrega, con un mejor nivel de conveniencia y accesibilidad para los clientes”, indicó Carlos Faraj, gerente general de FEFASA. El gerente señaló que este nuevo modelo fortalece las operaciones de una empresa “100% hondureña, con más de 750 empleados y más de 110 camiones repartidores que llevan materiales de construcción a todos los municipios de Honduras”. “Esta reapertura es un paso más hacia la construcción de nuestra visión de ser el mayor fabricante y distribuidor de materiales de construcción en Honduras y en la región”, enfatizó.

Más que materiales, soluciones para construir

Con esta transformación, FEFASA reafirma su compromiso de continuar siendo un aliado estratégico del sector construcción, complementando su trayectoria en la comercialización de materiales con una propuesta ferretera más amplia, moderna y competitiva. La reapertura de la sucursal 105 Brigada representa mucho más que una renovación de instalaciones: forma parte de una visión empresarial orientada a mejorar continuamente la experiencia del cliente, diversificar su oferta y acercar nuevas soluciones al mercado hondureño.

Roberty Hernández, gerente comercial de FEFASA, destacó que la transición hacia un nuevo modelo de retail responde a los cambios del mercado y marca un hito en la trayectoria de la empresa. Esta apuesta estratégica busca adaptarse a las nuevas demandas del consumidor, luego de 29 años de operación.

“Desde el área comercial, este modelo representa una forma distinta de llegar al mercado. Hoy tendremos un acercamiento más profundo con el consumidor final. Seguiremos desarrollando las marcas en cada una de las zonas y en el país completo”, expresó. Hernández también resaltó el papel de los colaboradores como la cara visible de la organización y un factor clave para la fidelización de los clientes. Señaló que su dedicación y enfoque en el servicio son determinantes para lograr que los consumidores regresen a la tienda.

Una empresa que continúa evolucionando

Con 29 años de trayectoria, FEFASA mantiene su compromiso con el crecimiento, la innovación y el fortalecimiento de sus operaciones, apostando por la modernización de sus sucursales y la consolidación de su presencia en el mercado nacional. La compañía continuará impulsando este modelo comercial como parte de su estrategia de expansión, acercando a sus clientes una experiencia de compra que combina variedad, calidad, atención y soluciones integrales para la construcción.

FEFASA: Construimos juntos el futuro de Honduras.