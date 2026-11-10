Sobre un charco de sangre y bajo la lluvia hallan el cadáver de un hombre en La Ceiba

Atlántida. La madrugada de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una de las calles de la colonia Pizati, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima ha sido identificada oficialmente por las autoridades como Marco Roberto Lobo Valladares (de 24 años de edad). Residentes de la zona manifestaron que el fallecido se desempeñaba como encargado de unos cuartos de alquiler en la localidad.

En las imágenes de la escena, se observa a la víctima yacida tendida boca arriba, a pocos centímetros de un camión blanco, con su cabeza rodeada por un charco de sangre.