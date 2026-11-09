Olancho FC lanza fuerte denuncia tras polémica ante Olimpia y hace petición

Olancho, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras vivió un nuevo episodio marcado por la controversia arbitral y la tensión en el terreno de juego. Olancho FC hizo oficial su postura mediante un extenso comunicado en el que fijó con dureza su inconformidad tras el caótico desenlace del encuentro disputado frente al Olimpia, donde las decisiones de la cuarteta arbitral derivaron en la interrupción definitiva del compromiso cuando se jugaban los últimos minutos. El detonante principal de la crisis ocurrió en el tramo final del partido. Corría el minuto 81 cuando se señaló un saque de banda a favor del cuadro albo, jugada que la directiva y cuerpo técnico de los Potros consideraron un error garrafal, sosteniendo firmemente que la posesión correspondía al conjunto olanchano. De esa acción dividida y mal sancionada nació la jugada que culminó en el gol del empate 1-1 por obra del delantero colombiano Yustin Arboleda.

Tras el tanto de la igualdad, los ánimos en el banquillo y la plantilla de Olancho FC se desbordaron. La delegación de Potros exigió de inmediato la revisión de la jugada a través del sistema FVS (Football Video Support). Sin embargo, ante la negativa del árbitro central Armando Castro para acceder a la verificación y corregir el origen del cobro, el equipo olanchano tomó la drástica decisión de no continuar jugando en protesta por lo que catalogaron como un despojo directo y una falta de garantías deportivas. Ante la negativa del club a reanudar las acciones, Armando Castro suspendió oficialmente el cotejo a los 82 minutos. En comunicado emitido por la Junta Directiva del Olancho FC, la institución desglosó minuciosamente los hechos y denunció una serie de irregularidades que precedieron al conflicto. Potros concluyó su postura exigiendo una revisión técnica y objetiva a la Comisión Nacional de Arbitraje, dejando en claro que no buscan tratos especiales sino "igualdad de condiciones, justicia deportiva y un arbitraje que genere confianza y no incertidumbre" en la Liga Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

COMUNICADO DE POTROS DEL OLANCHO FC

Sustitución no notificada en la cuarteta arbitral: El club señaló que la Liga Nacional no notificó el cambio en la designación de los jueces, dado que inicialmente se había nombrado a Selvin Brown y a la hora del encuentro apareció Belkin Flores como parte de la cuarteta Penal no sancionado en el primer tiempo: Al minuto 23, el club reclamó un claro empujón del guardameta Onan Rodríguez sobre Jerry Bengtson dentro del área que debió señalarse como pena máxima, solicitud de revisión mediante FVS que tampoco prosperó. Error en el saque de banda y negativa al FVS: El detonante al minuto 81 con el error previo al gol de Yustin Arboleda y la posterior negativa del árbitro al minuto 83 para revisar el origen de la jugada en la pantalla del FVS.

Retención del acta arbitral: Se denunció que la terna arbitral se negó a entregar el acta oficial al finalizar el encuentro, postergando su entrega hasta el día siguiente con el argumento de requerir más tiempo para su redacción. Olancho FC reitera su compromiso con el respeto institucional, el juego limpio y el cumplimiento de las disposiciones que rigen el fútbol nacional. Sin embargo, el respeto debe ser recíproco. Así como los clubes tenemos la responsabilidad de mantener la cordura y canalizar nuestras inconformidades a través de los mecanismos correspondientes, la Liga Nacional y los organismos arbitrales tienen la obligación de garantizar imparcialidad, transparencia, profesionalismo y apego irrestricto a los reglamentos. No se puede exigir respeto a las instituciones sin garantizar, al mismo tiempo, que estas cumplan responsablemente con sus obligaciones. Olancho FC no busca privilegios ni tratos especiales. Exigimos igualdad de condiciones, justicia deportiva y respeto al esfuerzo, la inversión y el trabajo que cada institución realiza para competir dignamente.