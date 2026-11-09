¡Bombazo! Giancarlo Sacaza deja Motagua y tiene nuevo equipo en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.

¡Bombazo en el fútbol hondureño! El joven defensor central Giancarlo Sacaza está a las puertas de convertirse en nuevo legionario catracho tras su gran participación con la camiseta del Motagua. El zaguero central, de 22 años, será nuevo jugador del Austin FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, dando así el salto al extranjero después de consolidarse como uno de los defensores jóvenes más prometedores del Motagua. De acuerdo con la información que trasciende sobre la negociación, el Austin FC está ultimando los detalles para incorporar al internacional hondureño, quien se ha ganado un lugar importante en el conjunto azul gracias a sus actuaciones en la Liga Nacional y sus convocatorias a la Selección de Honduras.

La operación representa un movimiento importante para Sacaza, que encontró en el ciclón el escenario ideal para desarrollar su carrera y ahora tendrá la oportunidad de medirse en una liga de mayor exposición internacional. Diario LA PRENSA conoció de que Austin FC llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios del defensor, en una negociación que también representaría un ingreso económico para el Motagua por los derechos del futbolista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Motagua ha concretado la venta al Austin FC, donde el zaguero tendrá un contrato por tres años, dando así un importante salto en su carrera profesional y la oportunidad de competir en una de las principales ligas de Norteamérica y dónde esta Messi. Aunque todavía se espera la confirmación oficial de los clubes, la información apunta a que la transferencia está prácticamente encaminada. Uno de los aspectos relevantes de la operación es la situación contractual de Sacaza, a quien le restarían aproximadamente seis meses de vínculo con la institución capitalina, por lo que el monto de la negociación y las condiciones económicas adquieren especial importancia. Sacaza aspira ahora a escribir su propio capítulo en esa historia. A sus 22 años, tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en Estados Unidos y continuar creciendo en una etapa clave de su carrera. El zaguero será compañero de Joseph Rosales, lateral izquierdo de la H. El defensor tendrá ahora el reto de adaptarse a una nueva competencia, a otro estilo de juego y a las exigencias de un campeonato que reúne futbolistas de diferentes nacionalidades. El chico sampedrano se unirá al Austin a partir del 2027, por lo que terminará el Apertura 2026 con Motagua y buscará irse como bicampeón.

Su juventud y experiencia acumulada en el fútbol hondureño, además de sus apariciones con la Bicolor, son factores que le permitirán afrontar esta nueva etapa con la ilusión de consolidarse fuera de las fronteras nacionales.

De la Academia de los Leones a la MLS

La historia de Sacaza comenzó a tomar forma desde sus primeros pasos en la Academia de los Leones de San Pedro Sula, donde empezó a desarrollar las condiciones que posteriormente le permitirían abrirse camino en el fútbol hondureño. Su crecimiento lo llevó hasta el Motagua, club con el que debutó en 2023 y en el que fue ganando protagonismo hasta convertirse en una alternativa importante para la defensa azul. Con el paso de las temporadas, el zaguero fue adquiriendo experiencia, minutos y confianza, hasta convertirse en uno de los nombres destacados de la nueva generación de futbolistas del Ciclón. Durante su etapa con las Águilas, Sacaza conquistó dos títulos y formó parte de un equipo protagonista en el ámbito nacional. Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección de Honduras, con la que comenzó a sumar experiencia internacional. Ahora, su salida hacia la MLS supone la recompensa a un proceso de crecimiento que lo lleva a cumplir uno de los objetivos más importantes para cualquier futbolista hondureño: jugar en el extranjero.