Defensores de la tierra se tomaron la CA-13 en el desvío al Triunfo de la Cruz

Tela, Atlántida. Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, grupos de defensores del territorio y miembros de comunidades locales se tomaron la carretera internacional CA-13, a la altura del desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la jurisdicción de Tela, Atlántida.​ La medida de protesta paralizó temporalmente el tráfico de vehículos en este corredor vial clave, conectando Tela con La Ceiba y el resto del litoral atlántico.​

Según manifestaron los voceros del movimiento, la toma responde al rechazo categórico de un reciente decreto que, a su criterio, entrega facilidades y garantías a las empresas agroindustriales a expensas de los derechos ancestrales y de propiedad de las comunidades locales y garífunas de la zona. ​"Este decreto atenta de manera directa contra la soberanía de nuestros territorios y lacera los derechos conquistados por los pueblos originarios y campesinos. No vamos a ceder el paso hasta ser escuchados por las autoridades del Gobierno central", declaró uno de los líderes de la manifestación.​