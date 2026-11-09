Defensores de la tierra se tomaron la CA-13 en el desvío al Triunfo de la Cruz

Tela, Atlántida. Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, grupos de defensores del territorio y miembros de comunidades locales se tomaron la carretera internacional CA-13, a la altura del desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la jurisdicción de Tela, Atlántida.
La medida de protesta paralizó temporalmente el tráfico de vehículos en este corredor vial clave, conectando Tela con La Ceiba y el resto del litoral atlántico.
Según manifestaron los voceros del movimiento, la toma responde al rechazo categórico de un reciente decreto que, a su criterio, entrega facilidades y garantías a las empresas agroindustriales a expensas de los derechos ancestrales y de propiedad de las comunidades locales y garífunas de la zona.
"Este decreto atenta de manera directa contra la soberanía de nuestros territorios y lacera los derechos conquistados por los pueblos originarios y campesinos. No vamos a ceder el paso hasta ser escuchados por las autoridades del Gobierno central", declaró uno de los líderes de la manifestación.
En el lugar se observó una fuerte carga de transporte pesado, autobuses interurbanos y vehículos particulares a la espera de que se habilitara el paso.
Representantes del movimiento señalaron que evaluarían progresivamente si realizaban aperturas intermitentes o si mantendrían el cierre de manera indefinida hasta obtener una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes.
No obstante, efectivos de la Policía Nacional, que se encontraban en el punto monitoreando la situación, procedieron al desalojo de la manifestación con bombas lacrimógenas, además, despejaron la carretera para permitir el tránsito.
Los manifestantes también indicaron que llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos para buscar una solución al conflicto. Además, mencionaron enviarán una delegación que será recibida en Tegucigalpa.