Vozinha toca la gloria en Chile: campeón con Colo Colo y sorprende su futuro

Santiago, Chile.

El histórico Colo Colo vuelve a celebrar a lo grande y lo hace con un protagonista inesperado bajo los tres palos. El guardameta caboverdiano Vozinha se proclamó campeón con el conjunto albo y conquistó uno de los títulos más importantes de su carrera profesional, en una consagración que llegó acompañada de emoción, agradecimientos y una dedicatoria especial para su familia. A sus 40 años, el experimentado arquero fue titular en la victoria de visitante por 1-2 ante Ñublense, resultado que le permitió al Cacique levantar el trofeo número 35 de su historia en el fútbol chileno. El arquero caboverdiano también tuvo un papel determinante en el desenlace del partido. En la última jugada del encuentro, cuando Ñublense buscaba desesperadamente el empate, Vozinha respondió con una intervención que evitó que los locales arruinaran la celebración del Cacique.

Su actuación terminó siendo clave para asegurar una victoria que desató la fiesta de Colo Colo y confirmó la importancia de su aporte en la recta final del campeonato. El propio futbolista reconoció que el mérito corresponde al trabajo colectivo, especialmente porque se incorporó al club cuando la temporada ya estaba avanzada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es el trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato, llegué aquí cuando faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte de fútbol y ahora pienso celebrar”, señaló. Vozinha no ocultó su felicidad tras alcanzar el objetivo con el que llegó al equipo y dejó claro que su misión estaba definida desde el primer día. “Vine aquí para eso, para ganar el título y gracias a Dios conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento”, expresó el guardameta en declaraciones a la transmisión oficial al finalizar el encuentro. La celebración tuvo un significado especial para el futbolista de Cabo Verde, quien quiso compartir el logro con las personas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria. “(Esto es para) toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y para todos los hinchas de Colo Colo”, manifestó emocionado después de una consagración que representa un momento inolvidable en su carrera.

El campeonato con el conjunto chileno adquiere todavía más valor por su recorrido profesional. Antes de conquistar este título, Vozinha había ganado un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa de Chipre con el AEL Limassol. Por eso, el guardameta considera que esta conquista representa una recompensa a todos los años de esfuerzo y sacrificio dedicados al fútbol. “Pienso que culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y estoy muy feliz por eso”, comentó en una entrevista con TNT Sports.

VOZINHA HABLA DE SU FUTURO

Con el título asegurado, el futuro del arquero se convierte en otro de los asuntos que deberá resolver la institución chilena. El contrato de Vozinha fue firmado por seis meses y vence en diciembre, aunque contempla una cláusula de extensión automática condicionada a que dispute al menos el 50 % de los minutos del equipo durante el período establecido. Además de la continuidad, el guardameta tiene un objetivo deportivo pendiente: disputar la Copa Libertadores con Colo Colo, posibilidad que el campeonato ha puesto al alcance del conjunto albo.