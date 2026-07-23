Futbolista de Cabo Verde que jugó el Mundial es fichado por sorpresivo club

São Paulo, Brasil.

El Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero caboverdiano Jovane Cabral, que viene de disputar con su selección el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta", celebró el club en sus redes sociales al anunciar su nuevo refuerzo.

Cabral, de 28 años, ha firmado un contrato con el Tricolor Gaucho para lo que queda de esta temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027. El atacante integró la sorprendente y aguerrida selección de Cabo Verde en el pasado Mundial y jugó de titular contra los dos finalistas del torneo: España, en la fase de grupos, y Argentina, en los dieciseisavos de final.