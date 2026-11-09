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"Ayúdenme, no quiero morir": las últimas palabras de Álvaro tras accidente de tránsito

Álvaro Galindo viajaba junto a un compañero en una unidad que transportaba productos lácteos hacia el mercado Zonal Belén de la capital

Ayúdenme, no quiero morir: las últimas palabras de Álvaro tras accidente de tránsito

Álvaro Galindo falleció cuando era trasladado a un centro asistencial tras el accidente vial ocurrido en el sector de Río Hondo.

Tegucigalpa, Honduras. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 24 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho, a la altura del sector de Río Hondo, donde perdió la vida un ciudadano identificado como Álvaro Galindo.

Galindo, quien era exmilitar, se transportaba en un vehículo que trasladaba un cargamento de productos lácteos con destino al mercado Zonal Belén, en Tegucigalpa.

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Según la información preliminar, el hombre había cedido el volante a su compañero de viaje poco antes de que ocurriera el accidente de tránsito.

En circunstancias que no han sido esclarecidas, el conductor perdió el control del vehículo mientras llovía y terminó impactando contra la estructura de un puente.

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Tras el choque, varias personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar a los ocupantes de la unidad.

De acuerdo con relatos de testigos, mientras intentaban ayudarlo, Galindo dijo: "Ayúdenme, no quiero morir".

Ante la situación, varias personas decidieron trasladarlo de emergencia en la paila de otro vehículo para llevarlo a recibir asistencia médico.

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Sin embargo, cuando llegaron a la posta de Promdeca, constataron que el exmilitar ya no presentaba signos vitales.

El percance ocurrió en la carretera que comunica la capital hondureña con el departamento de Olancho, específicamente en el sector de Río Hondo.

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Redacción La Prensa
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