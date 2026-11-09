"Ayúdenme, no quiero morir": las últimas palabras de Álvaro tras accidente de tránsito

Tegucigalpa, Honduras. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 24 de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho, a la altura del sector de Río Hondo, donde perdió la vida un ciudadano identificado como Álvaro Galindo. Galindo, quien era exmilitar, se transportaba en un vehículo que trasladaba un cargamento de productos lácteos con destino al mercado Zonal Belén, en Tegucigalpa.

Según la información preliminar, el hombre había cedido el volante a su compañero de viaje poco antes de que ocurriera el accidente de tránsito. En circunstancias que no han sido esclarecidas, el conductor perdió el control del vehículo mientras llovía y terminó impactando contra la estructura de un puente.

Tras el choque, varias personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar a los ocupantes de la unidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con relatos de testigos, mientras intentaban ayudarlo, Galindo dijo: "Ayúdenme, no quiero morir". Ante la situación, varias personas decidieron trasladarlo de emergencia en la paila de otro vehículo para llevarlo a recibir asistencia médico.