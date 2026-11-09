Reformas electorales: ¿qué exigen el Partido Liberal y Libre para dar sus votos?

Tegucigalpa, Honduras. Las reformas electorales avanzan en el Congreso Nacional entre conversaciones para lograr acuerdos y posturas encontradas de los partidos políticos. Pese a las diferencias de fondo sobre la transformación del sistema electoral, la Comisión de Asuntos Electorales mantiene la proyección de aprobar un primer paquete de cambios institucionales antes del 20 de diciembre de este año, fecha en la que inicia el receso legislativo.

Entre los puntos de coincidencia destacan la modificación de las reglas de quórum y votación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el propósito de eliminar la exigencia de unanimidad y establecer la mayoría simple para adoptar resoluciones. El dictamen preliminar también contempla la creación de sanciones severas para las autoridades electorales que intenten paralizar o boicotear los procesos, así como la prohibición de contratar empresas extranjeras para la divulgación de resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Asimismo, existe consenso para establecer la obligación del Estado de aprobar el presupuesto electoral con un año de anticipación a la celebración de las elecciones primarias y generales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En la organización, funcionamiento y administración del TJE y del CNE, de que la unanimidad desaparezca en resoluciones y en quórum y que sea simple mayoría, en esas tenemos ya más de 86 votos", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Sin embargo, propuestas de mayor alcance, como la segunda vuelta electoral, la despolitización de las juntas receptoras de votos y la posibilidad de que el TJE sea la última instancia jurisdiccional en materia electoral, enfrentan dificultades para lograr viabilidad técnica y política. "Se complica el tema de la segunda vuelta, se complica el tema de la ciudadanización de las mesas, se complica el tema que el TJE sea la última instancia", advirtió Rivera Callejas. La posición oficial de la bancada del Partido Liberal condiciona el respaldo al paquete de reformas a la inclusión de la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales.

Que aprueben la segunda vuelta

Los parlamentarios liberales sostienen que el objetivo prioritario debe ser fortalecer la legitimidad de los futuros gobiernos mediante mayorías consolidadas en las urnas. "Aprueben la segunda vuelta, que se ciudadanicen las mesas y sacar de los organismos electorales a los partidos políticos para que de esa manera no se contaminen los procesos electorales", manifestó Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. El congresista enfatizó que el país necesita evitar la elección de mandatarios con porcentajes minoritarios de respaldo, por lo que buscarán alianzas parlamentarias para alcanzar los 86 votos requeridos por la Constitución. "Nuestra condición es que los gobiernos sean fuertes, que no salgan con una minoría, sino que salgan con una mayoría", puntualizó Lara. Por su parte, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene en suspenso su respaldo al paquete de reformas electorales, a la espera de que se resuelva la falta de representantes de esa fuerza política en el CNE y el TJE. Tras los juicios políticos y las vacantes generadas en los órganos electorales, Libre exige el nombramiento de los consejeros y magistrados correspondientes como condición previa para participar en las votaciones.