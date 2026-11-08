Tropieza la política exterior de Honduras con Estados Unidos: estas son las razones

Tegucigalpa, Honduras. Las inversiones estadounidenses todavía no han llegado como se prometió. La industria de la maquila ha sufrido el impacto de una caída en las exportaciones por el incremento de los aranceles, mientras que la proliferación de negocios chinos está causando severos golpes a la pequeña y mediana empresa. Para los expertos, gran parte de esta situación está vinculada con las relaciones con Estados Unidos. Expertos y analistas de Honduras y Estados Unidos coinciden en que las relaciones entre ambos países no son excelentes, a pesar de que se creyó que mejorarían, tomando en cuenta el retroceso que experimentaron durante el gobierno izquierdista de la presidenta Xiomara Castro. Honduras y Estados Unidos mantienen un vínculo histórico, geopolítico y económico fundamental para los hondureños, pero en los últimos tiempos se ha observado una ralentización de las relaciones bilaterales. Días antes de las elecciones de noviembre pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato Nasry Asfura y prometió una mejora en las relaciones, la cooperación y el respaldo a Honduras. Asfura ganó las elecciones presidenciales, un triunfo que muchos atribuyen, en parte, al respaldo de Trump. Sin embargo, lleva diez meses en el poder y poco o nada se ha materializado de ese apoyo. Más bien, los expertos advierten tropiezos, muchos de los cuales se originan en la propia Cancillería hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cambio: entran los demócratas

Para Graco Pérez, experto en relaciones exteriores y académico, la ralentización de las relaciones con el gran país del norte “puede deberse a varias razones. La primera es la falta de capacidad de negociación de Honduras. La segunda creo que las relaciones no son tan buenas como nos quieren hacer creer desde el Gobierno y la tercera pues es una combinación de las dos”. “El tema es que yo creo que Honduras hasta hoy no está haciendo bien las cosas en su relación con Estados Unido y eso se refleja en muchas situaciones”, subraya, al tiempo que señala que este es el momento de actuar, tomando en cuenta que los republicanos acaban de perder el control del Congreso y del Senado. El 30 por ciento de las exportaciones de Honduras llega a Estados Unidos. En ese país hay casi un millón de hondureños que este año enviarán 13 mil millones de dólares en remesas, la principal fuente de ingresos que sostiene la economía del país. Además, en Honduras operan más de 200 empresas y negocios estadounidenses que generan miles de empleos.

Para algunos conocedores, el presidente Asfura ha desperdiciado el acercamiento político que Trump le mostró desde un principio. Estos analistas achacan a la Cancillería hondureña no estar haciendo bien su trabajo. Un operador político que sigue muy de cerca las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, y que habló bajo condición de anonimato, es claro en su apreciación al subrayar que, frente a los cambios en el equilibrio político de Washington, Honduras tiene que ajustar su diplomacia. “En los nueve meses y nueve días de la presidencia de Nasry Juan Asfura Z, el canal exclusivo de la relación bilateral de Honduras-Estados Unidos ha sido la Casa Blanca; hoy, Honduras está obligada a pasar a una diplomacia con ambos partidos, con presencia en el Capitolio”, consideró.

$13,000 millones Es el monto que se proyecta que Honduras recibirá este 2026 en concepto de remesas de hondureños en Estados Unidos.

Una pregunta obligada es si, durante este tiempo de la gestión de Asfura, Honduras ha podido aprovechar su cercanía con la Casa Blanca y traducirla en hechos concretos y beneficios para el pueblo hondureño. ¿Hemos entendido cómo piensa Washington? ¿Qué acciones concretas se tomaron para aprovechar esta ventana de oportunidad que se cierra con el nuevo equilibrio político en EE. UU.? La política exterior sigue en manos de la Casa Blanca, pero no se debe olvidar que el Congreso demócrata gana poder sobre el presupuesto, la fiscalización, las confirmaciones en el Senado y la aprobación de acuerdos comerciales. “Hay conversaciones en temas de defensa y seguridad, hay apoyos, pero a nivel político esa conversación es de muy bajo nivel”, dijo otro experto que se mueve en la comunidad de inteligencia.

China, Taiwán y Honduras

Cuando el candidato nacionalista ganó la Presidencia de la República, muchos sectores creyeron que era el fin de las relaciones con China, dado que durante la campaña los líderes y dirigentes del Partido Nacional así lo aseguraban. Pero, con el paso de los días, no ocurrió nada. La Cancillería reafirmó que Honduras mantendría relaciones con aquellos países con los que existieran beneficios para los hondureños y que no contemplaba romper relaciones con China para restablecerlas con Taiwán. La presidenta Xiomara Castro rompió relaciones con Taiwán en marzo de 2023, poniendo fin a un vínculo de 82 años, y abrió las puertas a China. Luego de casi cuatro años, los resultados han sido desfavorables para Honduras y favorables para China. La industria del camarón, vital para la economía del sur de Honduras, una región sumida en una crisis económica crónica, languideció y ahora hay centenares de fincas camaroneras cerradas y miles de empleos destruidos. Se estima que se han perdido 14 mil empleos directos y 200 millones de dólares en divisas.

Tensión La relación con China es uno de los puntos que más causa distancia. Nasry Asfura prometió en su campaña volver con Taiwán, pero no cumplió.

Hoy, los municipios del país enfrentan una proliferación de negocios chinos que han venido a golpear la economía de las comunidades del interior del país y, en particular, a los pequeños y medianos productores. En municipios de Choluteca, Olancho, Cortés y Francisco Morazán, especialmente en la capital, las alcaldías han sido testigos del malestar por la competencia desleal de los comercios chinos, que muchas veces operan en la ilegalidad o en condiciones irregulares, al no contar con las autorizaciones correspondientes. En el tema comercial también hay preocupación. De acuerdo con datos oficiales, para abril de 2026 el déficit acumulado ya era de 1,026.9 millones de dólares, es decir, un promedio de 256 millones de dólares mensuales, lo que evidencia una diferencia abismal en las relaciones comerciales.

“Hay cosas que no han hecho, que no los hace confiables. Por ejemplo, dijeron que iban a restablecer relaciones con Taiwán y no restablecieron”, dijo Graco Pérez. Y subrayó que “cuando el presidente Trump, y estamos hablando de la primera potencia del mundo, tomó la decisión de apoyarlo fue en función de las promesas que ellos hicieron, pero casi 10 meses después, no lo han hecho. Entonces, lo hace un gobierno un poco confiable”. Por su parte, el analista y diplomático Ramón Custodio considera que el gobierno de Honduras ha actuado con demagogia al no cumplirle a Estados Unidos la promesa de restablecer relaciones con Taiwán. “Yo creo que fueron actos demagógicos y ahora están metidos en problemas porque tienen que cumplir esas promesas con las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”, dijo Custodio.

" La primera creo que es falta de capacidad de negociación de Honduras. La segunda creo que “las relaciones no son tan buenas como nos quieren hacer creer desde el gobierno y la tercera pues es una combinación de las dos. El tema es que yo creo que Honduras hasta hoy no está haciendo bien las cosas en su relación con Estados Unido y eso se refleja en muchas situaciones" Graco Pérez, analista

La inversión y los aranceles

La aplicación de aranceles a las exportaciones hondureñas no solo ha sido un balde de agua fría para la economía del país, sino que también ha contribuido a la destrucción de más de 50 mil empleos en la maquila hondureña. Además de una caída en las exportaciones, se estima que, en los primeros meses del año, solo la industria de la maquila registró pérdidas superiores a los 350 millones de dólares, producto de una menor demanda y de los aranceles impuestos por la administración Trump. Si bien el Congreso aprobó las reformas del sector eléctrico, un tema en el que Estados Unidos estuvo presionando desde un principio, se esperaba que, por lo menos, se anunciaran compromisos de inversión de ese país. Un analista consultado en Washington dijo que, mientras Honduras no tenga reglas claras para la inversión, envíe señales de respeto a las leyes y resuelva los conflictos que actualmente enfrenta, el capital estadounidense difícilmente llegará. En la actualidad, por ejemplo, hay al menos 12 casos pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que abarcan litigios en el rubro energético, el sector financiero y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), en particular el caso de Próspera. Hay reclamos por el orden de los 4,200 millones de dólares, es decir, más de 114 mil millones de lempiras, una cifra inimaginable para una economía tan endeble como la de Honduras. El país necesita solventar estos problemas ante el Ciadi, porque eso enviará un mensaje claro al capital extranjero sobre la seguridad de sus inversiones en Honduras. Y eso es fundamental, dijo un analista.

Los temas que evidencian el fracaso de las relaciones China y Taiwán. Honduras no cumplió su promesa de restablecer relaciones con Taiwán, mientras mantiene vínculos con China, generando cuestionamientos entre analistas diplomáticos.

Honduras no cumplió su promesa de restablecer relaciones con Taiwán, mientras mantiene vínculos con China, generando cuestionamientos entre analistas diplomáticos. Inversiones y aranceles. Las inversiones estadounidenses prometidas no llegan, mientras los aranceles afectan las exportaciones hondureñas y agravan las dificultades económicas del país.

Las inversiones estadounidenses prometidas no llegan, mientras los aranceles afectan las exportaciones hondureñas y agravan las dificultades económicas del país. Protección migratoria. La terminación del TPS expuso a miles de hondureños a posibles deportaciones, mientras expertos cuestionan las gestiones diplomáticas del Gobierno.

Para Robert Carmona-Borjas, profesor y vicepresidente de la Fundación Arcadia, con sede en Washington, la oportunidad para que Honduras retome las buenas relaciones se mantiene, pero “no será Washington quien resuelva las deficiencias institucionales hondureñas. Esa responsabilidad corresponde, ante todo, al propio Gobierno de Honduras”.

El TPS y las culpas

La Cancillería hondureña fue duramente cuestionada por no hacer suficiente lobby ni tocar todas las puertas en Washington a favor de los hondureños que han estado acogidos durante más de 25 años al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Organizaciones de migrantes hondureños en Estados Unidos calificaron de negligente la actuación de la Cancillería y la compararon con el papel activo y la defensa que otros gobiernos hicieron de sus compatriotas.

El gobierno de Estados Unidos decidió en septiembre de 2025 poner fin a esta protección, lo que dejó en riesgo a unos 50,000 hondureños. Las gestiones de los defensores de los migrantes ante la justicia estadounidense no han tenido el eco esperado y la amenaza de deportación pende sobre cada compatriota.

" El embajador se equivocó y se confió de que el TPS se recuperaba en las cortes y después del fallo de lo que sucedió con Haití, Todas estas esperanzas se fueron al piso. Se perdió mucho tiempo, el embajador no se pudo actualizar con el tema y después asesoró mal al Presidente porque esto tuvo que haberse dirigido directamente al presidente Trump” Juan Flores, líder hondureño en EE. UU.