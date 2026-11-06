¿En qué proyectos podrían invertir los hondureños que viven en Estados Unidos?

Tegucigalpa. Honduras busca captar recursos de los hondureños que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, mediante una estrategia que contempla proyectos de vivienda, agroindustria y servicios. La iniciativa pretende fortalecer las exportaciones y crear nuevas fuentes de empleo en un país donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza. El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, explicó en una entrevista que el Gobierno considera a la diáspora hondureña un sector con potencial para impulsar nuevas inversiones. Señaló que muchos compatriotas establecidos fuera del país han logrado consolidar una capacidad económica que, sumada a sus vínculos con Honduras, podría motivarlos a destinar capital a proyectos nacionales.

"Nos dimos cuenta de que es más fácil vender a Honduras para invertir a los hondureños que han sido exitosos en el extranjero y que tienen capacidad de pago, que a los mismos americanos (estadounidenses). Un hondureño con capacidad económica y cariño por su país está más dispuesto a invertir", sostuvo.

En Estados Unidos residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e indocumentadas, según cifras de las autoridades de Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los proyectos en marcha contempla la construcción de al menos 400 viviendas en el departamento de Santa Bárbara, en el oeste del país, dirigidas especialmente a hondureños residentes en Estados Unidos y con participación de capital hondureño-estadounidense y hondureño-mexicano. Ordóñez explicó que el Gobierno trabaja en mecanismos para dar seguridad a los hondureños mediante la verificación de la documentación legal de los terrenos, las empresas constructoras y la calidad de las viviendas.

Agricultura y servicios, entre las apuestas

La cartera general de posibles inversiones que maneja el Gobierno de Honduras se acerca a los 3.000 millones de dólares, aunque el funcionario no precisó qué monto corresponde específicamente a iniciativas promovidas por la diáspora. También, destacó el interés de algunos hondureños en invertir en agricultura, particularmente en el cultivo de ocra (un vegetal), así como en la industria alimentaria, el procesamiento de aceite de coco y la comercialización de sal hondureña en el mercado estadounidense.

A estas oportunidades se suman los centros de datos, los servicios digitales, la programación y el trabajo remoto, sectores en los que Honduras busca atraer inversionistas mediante posibles modificaciones a los regímenes de zonas libres y de servicios empresariales, señaló Ordóñez. Honduras, añadió el ministro, necesita diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su dependencia de las remesas, que representan alrededor del 25 % del producto interno bruto (PIB) y cuyo flujo podría disminuir con el paso de las generaciones. "Las remesas son nuestro principal ingreso, pero si no creamos estos vínculos, con las generaciones los lazos se van perdiendo. Necesitamos que el hondureño en el extranjero sienta el respaldo del Gobierno y transforme su dinero en inversiones productivas", enfatizó.

Más conexión

El ministro destacó las ventajas logísticas de Honduras para ampliar su presencia en Estados Unidos, entre ellas la cercanía geográfica y los tiempos de transporte marítimo, de entre tres y cinco días hacia algunos destinos, frente a aproximadamente mes y medio desde China.