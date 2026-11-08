Tabla de posiciones: Liderato casi asegurado, sorpresas y una pelea encarnizada por el segundo lugar

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó una serie de resultados sorpresivos, polémicas arbitrales y movimientos importantes en la tabla de posiciones. Los equipos afrontaron una fecha clave en sus aspiraciones de clasificación, en un campeonato que entra en una etapa decisiva y en el que cada punto comienza a tener un valor determinante.

Además de los triunfos que modificaron el panorama de la competición, la jornada estuvo marcada por acciones controversiales que generaron debate entre aficionados y protagonistas. Los resultados también provocaron cambios en la lucha por los primeros puestos y en la pelea por acercarse a la zona de clasificación, aumentando la presión de cara a las próximas fechas.

Real España tropezó este domingo ante Atlético Independiente de Siguatepeque en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La máquina tenía el triunfo casi asegurado con un gol de Eddie Hernández al minuto 24, pero apareció Isaí Martínez al 80' para apagar la fiesta aurinegra y arrebatarle los tres puntos que ya estaba asegurando el conjunto sampedrano.