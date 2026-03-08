Nasry Asfura anuncia evaluación de acuerdos bilaterales con China

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que su gobierno evaluará las relaciones y acuerdos internacionales del país bajo el principio de priorizar siempre los intereses y beneficios para el pueblo hondureño.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Doral, Florida, el mandatario fue consultado sobre la relación de Honduras con China y las preocupaciones planteadas por Estados Unidos sobre la influencia de ese país asiático en la región.

En respuesta, el mandatario hondureño subrayó que la política exterior de Honduras estará orientada a garantizar las mejores oportunidades para el país.

“Como lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir hoy: como presidente de la República debo buscar las mejores condiciones, los mejores tratos y las mejores relaciones con los países que le hagan beneficio a Honduras y al pueblo hondureño”, expresó.