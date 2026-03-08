Nasry Asfura anuncia evaluación de acuerdos bilaterales con China

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que su gobierno evaluará las relaciones y acuerdos internacionales del país bajo el principio de priorizar siempre los intereses y beneficios para el pueblo hondureño.
Durante una conferencia de prensa realizada en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Doral, Florida, el mandatario fue consultado sobre la relación de Honduras con China y las preocupaciones planteadas por Estados Unidos sobre la influencia de ese país asiático en la región.
En respuesta, el mandatario hondureño subrayó que la política exterior de Honduras estará orientada a garantizar las mejores oportunidades para el país.
“Como lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir hoy: como presidente de la República debo buscar las mejores condiciones, los mejores tratos y las mejores relaciones con los países que le hagan beneficio a Honduras y al pueblo hondureño”, expresó.
Revisión de acuerdos internacionales
El mandatario explicó que actualmente su gobierno se encuentra revisando los convenios firmados por la administración anterior con el gobierno de China, con el objetivo de analizar su impacto y determinar qué decisiones son más favorables para el país.
“Estamos revisando los convenios que hay del gobierno anterior con China. Un presidente debe buscar siempre las mejores opciones para el país y para su pueblo”, señaló.
Asfura agregó que su administración continuará trabajando para fortalecer relaciones internacionales que permitan generar oportunidades de desarrollo para Honduras.
“En eso estamos trabajando cada día, tratando de ayudar a nuestra gente, buscando y brindando oportunidades”, concluyó el mandatario.