Presidente Asfura plantea análisis del TPS, pero le apuesta a la generación de empleo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Nasry Asfura, informó que durante sus encuentros con autoridades estadaunides les solicitó que se analice la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en ese país desde hace décadas. Durante la conferencia de prensa realizada en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Doral, Florida, el mandatario explicó que abordó este tema con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacando la trayectoria de los hondureños amparados bajo este programa.

“El tema de la migración es sumamente delicado y sabemos que existen políticas bastante estrictas del gobierno del presidente Trump, pero pedimos que se haga un análisis y se pueda revisar el tema del TPS”, refirió el gobernante hondureño.

Hondureños con décadas de trabajo en Estados Unidos

El mandatario subrayó que muchos hondureños beneficiarios del TPS han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas, contribuyendo activamente a la economía de ese país. “Después de los nicaragüenses, los tepesianos tienen más de 26 o 28 años de estar aquí en Estados Unidos, incluso muchos llevan 32 o 35 años. Son personas que trabajan en empresas productivas, financieras, comerciales y de turismo, y han sido ciudadanos ejemplares”, enfatizó.

Impulsar oportunidades en Honduras