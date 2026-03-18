Congreso Nacional pide cuentas a Cancillería por relación con China

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este miércoles una moción exhortativa para que la Secretaría de Relaciones Exteriores rinda cuentas sobre presuntas irregularidades en el servicio exterior y los resultados de las relaciones diplomáticas con la República Popular China .

La iniciativa fue presentada por el diputado Mario Segura, vicepresidente del Congreso Nacional, quien cuestionó la falta de avances económicos tras tres años de vínculos con el país asiático, así como posibles incumplimientos en la normativa para el nombramiento de funcionarios diplomáticos.

El congresista advirtió que la balanza comercial entre Honduras y China es desfavorable para el país, señalando que los resultados no han cumplido con las expectativas generadas desde el establecimiento de relaciones en 2023.

De acuerdo con el parlamentario, la balanza comercial con el gigante asiático es actualmente “desastrosa” para los intereses nacionales.

Las cifras presentadas en el pleno revelan que, por cada 100 dólares que Honduras importa desde China, el país apenas logra exportar 1.40 dólares, manteniendo un déficit que asfixia la producción local.

“Tres años después de iniciadas las relaciones por el gobierno anterior, no se ha concretizado ninguna acción importante; la balanza comercial sigue siendo altamente deficitaria para Honduras”, señaló Segura.

El legislador lamentó que, a pesar de las elevadas expectativas generadas en 2023, el Congreso Nacional no ha sido informado formalmente sobre los avances de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC).