Nasry Asfura detalla los temas tratados en su reunión con Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó este domingo los avances logrados en materia de aranceles, migración e inversión extranjera tras su reciente encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, al subrayar que en pocos días se ha logrado un estrechamiento significativo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante una entrevista, Asfura resaltó que el encuentro se produjo apenas 10 días después del inicio de la nueva administración estatal, lo que consideró un hecho relevante en términos diplomáticos. “Yo quiero decirles que fue muy interesante ayer la reunión, pero que tomen en cuenta algo tan importante: el 27 de enero fue la juramentación y ayer 7 de febrero me recibió el presidente Trump a 10 días de la administración”, expresó.

El mandatario hondureño señaló que, incluso antes de la toma de posesión de Trump, ya había sido recibido por altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado, así como autoridades vinculadas a tratados, defensa y economía. "Me siento muy satisfecho que se ha podido en muy poco tiempo estrechar las relaciones con los Estados Unidos", afirmó.

Aranceles e inversión

Uno de los temas centrales del encuentro fue la revisión de los aranceles aplicados a productos hondureños. El presidente indicó que expuso directamente a Trump el impacto del gravamen general del 10 % y el arancel del 25 % al sector de arneses, clave para la manufactura nacional. “Le toqué el tema de los aranceles, del 10 % y el 25 % para los arneses. Fue una plática muy amistosa y lo noté anuente, receptivo a poder revisarlo. Ya tenemos las comisiones listas para empezar la revisión”, señaló. Asfura confirmó que las comisiones técnicas iniciarán negociaciones en Honduras y que el país está preparado para comenzarlas en los próximos días. Asimismo, reveló que presentó al presidente Trump un mapa de Honduras con una propuesta de ruta ferroviaria, la cual fue recibida para su análisis. “Le mostré el mapa de Honduras con la posible ruta de un ferrocarril. Él se quedó con el mapa. Hablamos de inversión, bastante inversión para Honduras, de generar oportunidades de empleo e inversión extranjera de todo tipo”, afirmó. El mandatario recalcó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, destino de aproximadamente el 60 % de las exportaciones nacionales, por lo que mejorar las condiciones comerciales es clave para el crecimiento económico.

Migración y seguridad

En materia migratoria, Asfura confirmó que el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros temas migratorios fueron mencionados, aunque aclaró que optó por la prudencia. “Estuvimos hablando del TPS, que todavía está pendiente. El resto de la migración prefiero reservar el comentario, pero quedamos de hacer una revisión de las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras”, explicó.

Agradezco al Presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos.



Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para... pic.twitter.com/13lUtvvpna — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) February 8, 2026

Sobre seguridad, reiteró que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación histórica de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. “Hay que reforzar el combate al crimen organizado, revisar nuestras leyes y trabajar muy fuerte en la inseguridad que tenemos en ciertos aspectos”, dijo.

Salud y mora quirúrgica

El presidente también informó que planteó a Trump la crítica situación del sistema de salud hondureño, particularmente la mora quirúrgica, que afecta a unas 16 mil personas. “Le toqué el tema de salud. Tenemos alrededor de 16 mil operaciones en mora quirúrgica y estamos trabajando para atenderla una vez aprobado el decreto en el Congreso”, señaló. Asfura defendió que las políticas públicas de salud son responsabilidad del Estado, negó intenciones de privatización y anunció medidas para distribuir medicamentos que estaban almacenados, fortalecer hospitales y ampliar la atención mediante un fideicomiso administrado.

Reunión “amistosa” y mensaje político

El mandatario confirmó que la reunión con Trump se extendió por alrededor de 45 minutos, fue amistosa, y que utilizó un intérprete profesional para evitar errores de interpretación. “Fue una plática bien amena. No esperaba que nos dedicara tanto tiempo. Me siento muy satisfecho de cómo hoy Estados Unidos, y especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras”, afirmó. Asfura destacó que ambos países mantienen una relación de más de 196 años, desde 1830, y llamó a fortalecerla para ofrecer paz, estabilidad y oportunidades a la población. “Honduras no necesita odio ni pleitos. Necesita paz, tranquilidad, ver hacia el futuro y darle respuestas a la gente”, concluyó. Por su parte, Donald Trump confirmó el encuentro y destacó la relación con el mandatario hondureño.

I had a very important meeting with my friend, and the President of Honduras, Nasry “Tito” Asfura, today at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. It was my Great Honor to support Tito's Campaign. Once I gave him my strong Endorsement, he won his Election! Tito and I share many of... pic.twitter.com/Fv4x3oIBe0 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 8, 2026