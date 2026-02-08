Asfura destaca alianza con EE UU tras reunión con Trump

Florida, Estados Unidos.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, destacó este sábado el fortalecimiento de la inversión, el comercio y la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, tras sostener una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Asfura calificó el encuentro como productivo y subrayó que ambos gobiernos coincidieron en impulsar una agenda común enfocada en el desarrollo y el bienestar de la población. “Agradezco al presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos. Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para nuestra gente”, expresó el mandatario hondureño.

Asfura aseguró que Honduras continuará construyendo una alianza basada en el respeto mutuo, la cooperación y el desarrollo compartido, y manifestó que el país está preparado para consolidarse como un socio estratégico confiable de Estados Unidos en la región. "Seguiremos construyendo una alianza basada en respeto mutuo, cooperación y desarrollo compartido. Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad", añadió.

