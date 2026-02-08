Asfura destaca alianza con EE UU tras reunión con Trump

Nasry Asfura, presidente de Honduras, destacó este sábado el fortalecimiento de la inversión, el comercio y la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, tras sostener una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Asfura calificó el encuentro como productivo y subrayó que ambos gobiernos coincidieron en impulsar una agenda común enfocada en el desarrollo y el bienestar de la población.
“Agradezco al presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos. Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para nuestra gente”, expresó el mandatario hondureño.
Asfura aseguró que Honduras continuará construyendo una alianza basada en el respeto mutuo, la cooperación y el desarrollo compartido, y manifestó que el país está preparado para consolidarse como un socio estratégico confiable de Estados Unidos en la región.
“Seguiremos construyendo una alianza basada en respeto mutuo, cooperación y desarrollo compartido. Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad”, añadió.
Agradezco al Presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos.— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) February 8, 2026
Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para... pic.twitter.com/13lUtvvpna
La reunión entre ambos mandatarios se produjo en el contexto de los recientes ajustes a la política comercial estadounidense. Antes de viajar a Estados Unidos, Asfura había señalado que uno de los objetivos centrales del encuentro era proteger las exportaciones hondureñas, particularmente ante la imposición de nuevos gravámenes.
El presidente hondureño explicó que su equipo técnico está “listo y preparado” para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el arancel del 25 % aplicado al sector de arneses, considerado una industria clave para la manufactura nacional.
Asfura se trasladó a Estados Unidos en un vuelo comercial, acompañado por la canciller Mireya Agüero, ministra de Relaciones Exteriores, según informó a EFE una fuente del Ejecutivo hondureño.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el encuentro y señaló que ambos líderes abordaron temas relacionados con comercio, inversión y seguridad, además de otros asuntos de interés bilateral.