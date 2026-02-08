Fallece Samuel Castillo, fundador de Novedades Titicos

El reconocido empresario sampedrano Samuel Castillo, fundador de la empresa Novedades Titicos, falleció la madrugada del sábado 7 de febrero en Colombia, donde se encontraba recibiendo atención médica por quebrantos de salud.
Castillo nació el 4 de julio de 1952 y es recordado como una figura clave del sector comercial en San Pedro Sula, Cortés, ciudad a la que estuvo profundamente ligado tanto en lo personal como en lo empresarial.
Al momento de su fallecimiento, el fundador de Novedades Titicos se encontraba acompañado por su esposa, Kenia Gallardo de Castillo, y dos de sus hijas, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.
La familia Castillo Gallardo informó que oportunamente dará a conocer los detalles relacionados con la repatriación de sus restos y las honras fúnebres, las cuales se realizarán en su amada San Pedro Sula.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, la empresa Novedades Titicos lamentó profundamente el fallecimiento de su fundador y resaltó su legado humano y empresarial.
“Con un gran dolor compartimos la irreparable y sensible pérdida de Don Samuel Castillo, nuestro fundador de Novedades Titicos. Su visión, liderazgo y dedicación dejaron una huella imborrable en muchas generaciones.
Nos unimos al dolor y al difícil momento que atraviesa su esposa, hijos, amigos y colaboradores. Elevamos oraciones para que Dios brinde fuerza y consuelo.
Su legado vivirá por siempre en nuestros corazones.Que su espíritu de trabajo y compromiso nos siga inspirando.Que descanse en paz”, expresó la reconocida empresa sampedrana.
Samuel Castillo es recordado por su visión emprendedora, su compromiso con el crecimiento comercial de la ciudad industrial y por haber construido una empresa que trascendió generaciones, convirtiéndose en un referente para el comercio local, la belleza y el cuidado personal.