Fallece Samuel Castillo, fundador de Novedades Titicos

Bogotá, Colombia.

El reconocido empresario sampedrano Samuel Castillo, fundador de la empresa Novedades Titicos, falleció la madrugada del sábado 7 de febrero en Colombia, donde se encontraba recibiendo atención médica por quebrantos de salud.

Castillo nació el 4 de julio de 1952 y es recordado como una figura clave del sector comercial en San Pedro Sula, Cortés, ciudad a la que estuvo profundamente ligado tanto en lo personal como en lo empresarial.

Al momento de su fallecimiento, el fundador de Novedades Titicos se encontraba acompañado por su esposa, Kenia Gallardo de Castillo, y dos de sus hijas, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.