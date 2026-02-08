Tomás Zambrano: “El pueblo nos eligió para fortalecer los lazos con EEUU”

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, destacó la importancia de fortalecer las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, tras la reunión sostenida entre el presidente hondureño, Nasry Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Zambrano subrayó que el acercamiento bilateral permitirá acceder a beneficios comerciales, ampliar las exportaciones hondureñas al mercado norteamericano y generar empleo, como parte del mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas. “Muchas gracias, presidente Donald Trump, por considerar a Honduras y a nuestro presidente, Tito Asfura, como un cercano amigo y colaborador”, expresó Zambrano. El titular del Poder Legislativo afirmó que el pueblo hondureño eligió a las actuales autoridades para retomar relaciones sólidas con Estados Unidos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los índices de violencia.

"El pueblo hondureño nos eligió para volver a fortalecer los lazos entre nuestros países y acceder a beneficios comerciales que permitan a nuestros productores exportar con mayores facilidades al mercado norteamericano, generar empleos, mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas y reducir la delincuencia y la criminalidad", señaló. Zambrano sostuvo además que una relación estratégica con Estados Unidos contribuirá a recuperar la paz y la tranquilidad social en el país.

“Retomar relaciones sólidas con Estados Unidos nos permitirá recuperar la paz y la tranquilidad social que nos habían sido arrebatadas. Queremos que Honduras sea grande otra vez. Thank you, President Trump”, añadió. Las declaraciones del presidente del Congreso se producen luego de que Donald Trump confirmara que sostuvo una reunión con Nasry Asfura, en la que abordaron temas relacionados con comercio, inversión y seguridad. “Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (...) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense indicó que mantiene una estrecha colaboración con Asfura en materia de seguridad y que ambos gobiernos trabajan para combatir a los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, así como en procesos de deportación de inmigrantes en condición irregular.