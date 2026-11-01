Migración y seguridad: los temas que Honduras deberá seguir tras las elecciones en EE UU

Washington, Estados Unidos. Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para este martes, podrían modificar el margen de maniobra del presidente Donald Trump y tener repercusiones en su relación con Honduras y el resto de América Latina, especialmente en asuntos migratorios, comerciales y de cooperación regional. Un eventual avance del Partido Demócrata en el Congreso podría limitar la capacidad de Trump para impulsar nuevas medidas legislativas y condicionar parte de su agenda internacional. Sin embargo, un cambio en el equilibrio político no supondría automáticamente una modificación de la política exterior estadounidense. Para Honduras, que forma parte de la iniciativa regional Escudo de las Américas, el resultado electoral representa un asunto de interés por las implicaciones que podría tener en la cooperación con Washington y en las prioridades de la política estadounidense hacia Centroamérica.

Honduras y el vínculo con Washington

La relación entre Honduras y Estados Unidos se desarrolla en un contexto regional marcado por las políticas migratorias, la seguridad y los intereses económicos de Washington. La Administración de Trump ha promovido una estrategia de acercamiento con gobiernos latinoamericanos afines a sus prioridades, en particular mediante la iniciativa Escudo de las Américas, a la que se han sumado Honduras y otros países de la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el politólogo e internacionalista Gabriel Clavijo, este mecanismo permite al mandatario estadounidense fortalecer su posición en América Latina y consolidar alianzas con gobiernos que comparten parte de su agenda. No obstante, la delantera demócrata en el Congreso podría reducir el margen institucional de Trump para impulsar determinadas iniciativas. El alcance de esos cambios dependerá de las medidas que requieran aprobación legislativa y de las decisiones que continúen bajo las atribuciones del Ejecutivo.

Para Honduras, resulta especialmente relevante observar si las prioridades de Washington en materia migratoria y de seguridad mantienen su curso o experimentan ajustes como consecuencia del nuevo equilibrio político.

Migración y cooperación regional, entre las prioridades

La política migratoria constituye uno de los principales puntos de contacto entre Estados Unidos y Centroamérica. Durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), Washington priorizó la cooperación con los países centroamericanos para abordar las causas de la migración, aunque mantuvo otras medidas de presión internacional, como las sanciones contra Venezuela y buena parte de las restricciones aplicadas a Cuba. La estrategia de Trump ha puesto mayor énfasis en la presión migratoria y en la cooperación con gobiernos aliados para ejecutar sus políticas en esta materia.

Un eventual cambio en la composición del Congreso podría dificultar la aprobación de nuevas iniciativas legislativas relacionadas con la agenda presidencial. Sin embargo, no implicaría necesariamente el abandono de las políticas migratorias vigentes ni una modificación inmediata de los acuerdos con los países centroamericanos. En este escenario, Honduras deberá seguir de cerca las decisiones de Washington, debido a la importancia de la relación bilateral en asuntos migratorios y de seguridad.

El factor económico y la influencia de China

Las relaciones comerciales de Estados Unidos con América Latina también podrían verse condicionadas por el resultado electoral. México mantiene negociaciones con Washington para reducir los aranceles aplicados a productos como automóviles, acero y aluminio, mientras procura sostener la cooperación en migración y seguridad. Al mismo tiempo, intenta equilibrar sus vínculos comerciales con China frente a las presiones estadounidenses. Brasil, por su parte, enfrenta una relación más tensa con la Administración Trump debido a las diferencias comerciales y diplomáticas. Estas disputas reflejan una estrategia estadounidense que combina presión económica, exigencias políticas y acercamientos con gobiernos considerados aliados. Aunque el escenario comercial de México y Brasil presenta características distintas al hondureño, las decisiones de Washington sobre aranceles, inversiones y relaciones con China forman parte de un contexto regional que también interesa a Honduras. Las consecuencias concretas para la economía hondureña dependerán de las medidas que adopte Estados Unidos y de cómo estas afecten sus relaciones comerciales con Centroamérica.

Un posible cambio de equilibrio político

Los antecedentes de los gobiernos demócratas muestran diferencias en el enfoque de la política exterior estadounidense. Durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), Washington restableció relaciones diplomáticas con Cuba y flexibilizó restricciones comerciales, de viajes y remesas. Posteriormente, el Gobierno de Joe Biden mantuvo la cooperación con Centroamérica en materia migratoria, aunque no revirtió buena parte de las medidas contra La Habana ni levantó las sanciones contra Venezuela. Estos antecedentes sugieren que una eventual mayor influencia demócrata podría favorecer una política regional con mayor énfasis en la diplomacia y la cooperación. Sin embargo, no permiten asegurar que se produciría un cambio inmediato en la relación con Honduras. El resultado dependerá también de las prioridades del Congreso, las facultades del presidente y los intereses estratégicos que Washington mantenga en la región.